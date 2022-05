One Piece 1017: condivisa la nuova clip dell’episodio. Rufy vs Kaido entra nel vivo!

L’episodio 1017 di One Piece si intitola “Una raffica di tecniche potenti! The Fierce Attacks of the Worst Generation!” e come suggerisce il titolo, la lotta tra tutti loro sta per entrare nel vivo.

Luffy e gli altri capitani si sono trattenuti di proposito mentre gareggiavano orgogliosamente per vedere chi di loro sarebbe stato il più forte e decisivo nella battaglia finale con gli Imperatori. La scommessa è andata sfumata, visto che tutti si sono immersi nei loro scontri.

Come si è visto dalla lotta finora, è chiaro che Big Mom e Kaido saranno incredibilmente difficili da abbattere. Entrambi stanno già sfoderando alcune delle loro tecniche più forti, e forse Luffy e gli altri saranno in grado di portare a termine l’obiettivo grazie alle loro e devastanti mosse.

Con i precedenti episodi della serie che presentavano alcuni dei migliori lavori dell’anime per quanto riguarda il palcoscenico per la grande battaglia di Luffy con Kaido e Big Mom, l’episodio precedente si è spinto un po’ oltre mostrando una dinamica tra Luffy, Law e Kid, pronti ad affrontare la loro più grande sfida.

A proposito del prossimo lungometraggio dedicato alla saga:

One Piece: Red nel corso di questi ultimi mesi, ha giocato silenziosamente le sue carte, lasciando il pubblico in una meravigliosa nube di incertezze e mistero.

Il nuovo film tratto dalla saga partorita da Eiichiro Oda, si prospetta essere uno dei più completi e interessanti in assoluto.

Tra i personaggi centrali della storia, troviamo sicuramente Shanks il Rosso, uno dei 4 Imperatori, il mentore che ha donato a Rufy la grinta necessaria per intraprendere il suo infinito viaggio.

Fortunatamente avremo il film anche in Italia, e ovviamente anche i fan del nostro Paese non vedono l’ora di conoscere altre novità.

Non ci resta che attendere la data di uscita e le modalità di distribuzione nel nostro Paese.

Goro Taniguchi, regista noto per Code Geass e Planetes, dirige One Piece Film Red su sceneggiatura di Tsutomu Kuroiwa (One Piece Film Gold) presso Toei Animation.

Goro Taniguchi è stato il primo a occuparsi di una versione anime di One Piece: ha infatti diretto l’OVA One Piece: Taose! Kaizoku Ganzack, uscito il 26 Luglio 1998 e animato da Production I.G.

Il maestro Oda è produttore esecutivo del film.

L’uscita nei cinema del Giappone è prevista per il 6 Agosto 2022.