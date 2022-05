One Piece 1048: ecco i primi timidi spoiler del nuovo capitolo successivo alla pausa

One Piece 1048 si presenta con i nuovi spoiler completamente a sorpresa, lasciando tutti gli appassionati a bocca aperta in un momento completamente casuale della settimana, visto anche la data di uscita lontana del prossimo capitolo.

La saga di Wano non appresta ancora a chiudere l’epico scontro tra Kaido e Rufy neanche questa volta a quanto pare.

Non ci troviamo di fronte le solite succose informazioni come sempre, ma solo alcuni dettagli del capitolo 1048, riportati di seguito:

Reiju e Ichiji, saranno i protagonisti della cover di questo capitolo;

Ci sarà un breve flashback all’interno di questo nuovo capitolo (come spesso sta accadendo);

Momonosuke tenta di creare delle nuvole di fuoco;

Vedremo Denjiro intervenire per salvare Hiyori;

Il samurai taglia la testa ad Orochi, ma non sappiamo se lo shogun sia morto definitivamente;

Niente pausa la prossima settimana, visto che abbondantemente il manga l’ha ottenuta grazie alla Golden Week;

One Piece 1048 uscirà domenica 8 maggio su Manga Plus.

A proposito del prossimo lungometraggio dedicato alla saga:

One Piece: Red nel corso di questi ultimi mesi, ha giocato silenziosamente le sue carte, lasciando il pubblico in una meravigliosa nube di incertezze e mistero.

Il nuovo film tratto dalla saga partorita da Eiichiro Oda, si prospetta essere uno dei più completi e interessanti in assoluto.

Tra i personaggi centrali della storia, troviamo sicuramente Shanks il Rosso, uno dei 4 Imperatori, il mentore che ha donato a Rufy la grinta necessaria per intraprendere il suo infinito viaggio.

Fortunatamente avremo il film anche in Italia, e ovviamente anche i fan del nostro Paese non vedono l’ora di conoscere altre novità.

Non ci resta che attendere la data di uscita e le modalità di distribuzione nel nostro Paese.

Goro Taniguchi, regista noto per Code Geass e Planetes, dirige One Piece Film Red su sceneggiatura di Tsutomu Kuroiwa (One Piece Film Gold) presso Toei Animation.

Goro Taniguchi è stato il primo a occuparsi di una versione anime di One Piece: ha infatti diretto l’OVA One Piece: Taose! Kaizoku Ganzack, uscito il 26 Luglio 1998 e animato da Production I.G.

Il maestro Oda è produttore esecutivo del film.

L’uscita nei cinema del Giappone è prevista per il 6 Agosto 2022.