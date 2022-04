One Piece: il Gear Fifth di Rufy in questa incredibile Figure di Studio HM e T Rex

One Piece negli ultimi capitoli ha rivelato delle novità clamorose per quanto riguarda il Frutto Gom Gom di Rufy, rilanciando il personaggio in una nuova veste, che sancisce la nuova forma del Gear.

Il raggiungimento del tanto atteso Gear Fifth ha smosso ed entusiasmato la community di One Piece, e quindi per celebrare la nuova forma del protagonista, gli artisti di studi HM e T Rex hanno deciso di realizzare una statua proprio in onore di questo grande e nuovo evento.

Le numerose rivelazioni sul frutto, sul leggendario Joy Boy e Gol D.Roger hanno condotto i vari artisti e i numerosi fan a realizzare illustrazioni e tributi, onorando ancora una volta il lavoro del sensei Oda.

A distanza di poco più di un mese dall’apparizione di questa nuova forma, iniziano già a circolare le prime Figure a tema, e tra le più impattanti e interessanti, troviamo sicuramente quella degli studi HM e T REX. In calce potete ammirare alcune foto promozionali.

Nel design e nei colori spiccano il viola e il bianco, insieme a delle meravigliose sfumature indaco e azzurre. Degno di nota il particolare nella mano di Rufy che cita il frammento di fulmine scagliato contro Kaido nell’ultimo capitolo.

La figure, alta circa 27 centimetri, sarà disponibile tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, ma è già possibile pre ordinarla al prezzo complessivo di 135 euro.

💥OFERTA PREORDER 🔥HM x T REX Luffy Gear 5 Nika – One Piece 💶Precio: 135€ 💰Reserva: 50€ ✈Envío Incluido Península 📏Tamaño: 27cm Alto 📦Fecha de Salida: Q4 2022 – Q1 2023 📩Para reservar o más Info, enviar Mensaje Privado#onepiece #luffy #luffygear5 pic.twitter.com/oRhNCgNuqn — Majin Store (@MajinStore) April 23, 2022

A proposito del prossimo lungometraggio dedicato alla saga:

One Piece: Red nel corso di questi ultimi mesi, ha giocato silenziosamente le sue carte, lasciando il pubblico in una meravigliosa nube di incertezze e mistero.

Il nuovo film tratto dalla saga partorita da Eiichiro Oda, si prospetta essere uno dei più completi e interessanti in assoluto.

Tra i personaggi centrali della storia, troviamo sicuramente Shanks il Rosso, uno dei 4 Imperatori, il mentore che ha donato a Rufy la grinta necessaria per intraprendere il suo infinito viaggio.

Fortunatamente avremo il film anche in Italia, e ovviamente anche i fan del nostro Paese non vedono l’ora di conoscere altre novità.

Non ci resta che attendere la data di uscita e le modalità di distribuzione nel nostro Paese.

Goro Taniguchi, regista noto per Code Geass e Planetes, dirige One Piece Film Red su sceneggiatura di Tsutomu Kuroiwa (One Piece Film Gold) presso Toei Animation.

Goro Taniguchi è stato il primo a occuparsi di una versione anime di One Piece: ha infatti diretto l’OVA One Piece: Taose! Kaizoku Ganzack, uscito il 26 Luglio 1998 e animato da Production I.G.

Il maestro Oda è produttore esecutivo del film.

L’uscita nei cinema del Giappone è prevista per il 6 Agosto 2022.