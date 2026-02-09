Cosa succede con il fantomatico speciale Spider-Man: Meals to Astonish

La Marvel ha annunciato lo speciale one-shot SPIDER-MAN: MEALS TO ASTONISH, in uscita negli Stati Uniti il prossimo 11 marzo, che presenterà una storia di Spider-Man insieme al personaggio del critico gastronomico del Daily Bugle Chet Chekowski (modellato sull’attuale Editor in Chief Marvel C.B. Cebulski) oltre ad altre storie brevi a tema culinario.

Ma qualcuno potrebbe anche ricordare che questo speciale era già stato annunciato l’estate scorsa e sarebbe dovuto uscire a dicembre, con il semplice titolo di MEALS TO ASTONISH (senza il nome di Spider-Man). Cos’è successo quindi?

Se torniamo a vedere l’annuncio dell’originale MEALS TO ASTONISH, vediamo che le storie d’appendice sono le stesse, ovvero il primo episodio della striscia Jeff’s Table di Gustavo Duarte, una storia dell’assurdo Spider-Ramen dello stesso Duarte e la ristampa cartacea dell’Infinity Comic T.E.S.T. KITCHEN, serie di storie incentrate sulla proprietaria di food truck Anna Ameyama che diventa una sorta di personal chef per Tony Stark, disegnate da E.J. Su e scritte dallo chef Paul Eschbach, che provvede anche a fornire una ricetta ad ogni episodio.

Ma la storia portante del MEALS TO ASTONISH annunciato per dicembre doveva essere scritta da Steve Orlando e disegnata da Ken Niimura, e vedere Spider-Man affrontare Rhino. Ora, nel nuovo annuncio si parla sempre di Steve Orlando come sceneggiatore, ma di Roi Mercardo come disegnatore e di Electro come villain principale e soprattutto si annuncia un’importante guest-star, ovvero José Andrés, chef, educatore e filantropo fondatore di World Central Kitchen, associazione che si dedica a fornire pasti alle vittimi di catastrofi e calamità in ogni angolo del globo.

L’importanza di un nome come José Andres ha portato anche una grande firma dei comics come Mike Mignola a produrre la cover di questo speciale, “relegando” la precedentemente annunciata copertina di Giuseppe Camuncoli al ruolo di variant, insieme ad un’altra cover alternativa di Peach Momoko.

E la prevista storia con Rhino disegnata da Ken Nijmura? Probabilmente ha subito dei ritardi dovuti alla presenza di un altro ospite “reale” come José Andres, o forse era legata al periodo natalizio e quindi è stata accantonata una volta che l’albo ha avuto problemi tecnici che l’avrebbero fatta uscire dopo il periodo delle festività.

Ma nel nuovo annuncio la Marvel afferma che SPIDER-MAN: MEALS TO ASTONISH è solo il primo di una serie di speciali a tema gastronomico, e quindi possiamo immaginare che vedremo altre storie con Peter Parker e Chet Chekowski alle prese con supercriminali e ricette stellate, magari in occasione delle principali festività.