A tavola come un supereroe in Meals To Astonish

L’Universo Marvel si prepara a servire una nuova avventura culinaria con Meals To Astonish, lo speciale one-shot in arrivo il 3 dicembre che promette di unire supereroi e alta cucina in una combinazione mai vista prima. Scritto da Steve Orlando e disegnato da Ken Niimura, con cover di Giuseppe Camuncoli, questo progetto rappresenta un esperimento unico che mescola azione e gastronomia in puro stile Marvel.

Il cuore della storia vede protagonisti il critico gastronomico del Daily Bugle Chet Chekowski e il fotografo Peter Parker, diretti verso l’inaugurazione di un ristorante di classe mondiale nel centro di New York. Ma quando Rhino irrompe nei festeggiamenti, spetta a Spider-Man e ai suoi alleati salvare sia la giornata che… la cena.

Il nome del protagonista Chet Chekowski sembra essere un chiaro riferimento a C.B. Cebulski, Editor-in-Chief di Marvel Comics e fondatore del blog culinario Eataku (nonché animatore degli eventi Foodmetti a Lucca Comics), suggerendo un tocco personale nella creazione del personaggio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marvel Comics (@marvelcomics)

Una delle novità più interessanti in appendice a questo one-shot è la prima pubblicazione cartacea della serie digitale T.E.S.T. Kitchen Infinity Comic, originariamente lanciata nel 2022. Scritta dallo chef stellato Michelin Paul Eschbach e disegnata da E.J. Su, la storia segue la chef Anna Ameyama, il cui sogno di gestire un food truck viene letteralmente distrutto durante uno scontro di Iron Man.

Quando Tony Stark assaggia le prelibatezze che ha appena devastato, decide di offrire ad Anna un nuovo lavoro come sua chef personale. Il valore aggiunto della serie sta nelle ricette autentiche create da Eschbach, che permettono ai lettori di “mangiare come un Avenger” direttamente dalla propria cucina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da E.J. Su (@ejsu28)

Infine, non poteva mancare in Meals To Astonish Jeff the Land Shark, il personaggio che ha conquistato il cuore dei fan Marvel e che con Marvel Rivals è diventato una vera e propria star. Con il debutto di “Jeff’s Table“, i lettori potranno scoprire l’appetito del più adorabile supereroe Marvel mentre combina disastri in cucina. Un’aggiunta perfetta per alleggerire il tono dell’albo con il suo fascino irresistibile.

Steve Orlando, che vanta un background nel mondo dei vini e spirits prima di dedicarsi completamente ai fumetti, ha descritto questo progetto come “un momento perfetto di kismet”. “La possibilità di scrivere un’avventura di Spider-Man ambientata nel mondo gastronomico è una di quelle che non potevo lasciarmi sfuggire“, ha dichiarato lo sceneggiatore, sottolineando come finalmente le sue due passioni si stiano unendo.