Jeff the Land Shark nella sua prima miniserie originale

Oltre al grande successo online con la serie IT’S JEFF su Marvel Unlimited, Jeff the Land Shark si appresta a conquistare anche gli scaffali delle librerie! Dopo la sua apparizione da star in Marvel Rivals, il pesciolino ambulante amato da grandi e piccini sta affilando i denti per il lancio della sua prima miniserie cartacea da protagonista!

A giungo infatti la sua co-creatrice superstar Kelly Thompson, che ha portato Jeff ai vertici del successo con l’Infinity Comic IT’S JEFF, e l’acclamato artista Tokitokoro alzeranno la posta in gioco delle avventure di Jeff a giugno in JEFF THE LAND SHARK!

La miniserie in cinque numeri vede Jeff fare un tuffo attraverso l’Universo Marvel, mentre fa squadra con gli amici che si è fatto nel corso degli anni, superando in astuzia più di qualche rivale e scatenando nuove abilità!

When an “accident” in the Sanctum Sanctorum creates a “Shadow Jeff” intent on causing trouble, Jeff scrambles to undo his mistake.

It’s a grand tour of the Marvel Universe as Jeff chases his shadow from The Savage Land to Madripoor.

🎨: @tokitokororo pic.twitter.com/gkuu7ubsAh

— Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) February 20, 2025