News Anime

MAPPA: la scommessa per cambiare le regole finanziarie dell’anime

Eleonora Masala 04/06/2026

article-post
Aggiungi MangaForever tra le tue fonti preferite su Google

Per quasi vent’anni, lo studio MAPPA è stato un nome noto soprattutto ai veri appassionati d’animazione, una di quelle realtà che si ringraziano nei titoli di coda per le incredibili scene di combattimento. Questo perché l’industria giapponese, fin dagli anni Novanta, si basa sul sistema dei comitati di produzione. Le reti televisive e gli editori finanziano e possiedono i diritti delle serie, mentre agli studi di animazione viene pagato solo un compenso fisso, che non aumenta nemmeno se il titolo diventa un successo globale.

Oggi lo studio dietro a successi enormi come Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man ha deciso di dire basta a questo meccanismo da semplice subappaltatore. MAPPA sta portando avanti una silenziosa rivoluzione aziendale, investendo i propri soldi per entrare direttamente nei comitati di produzione o, in certi casi, per detenere interamente i diritti d’autore delle opere che realizza. Attualmente lo studio controlla in qualche forma circa dieci titoli, una quota ancora ridotta ma dal valore immenso in un mercato dove la proprietà intellettuale è tutto.

L’obiettivo principale di questa strategia è puramente economico, ma ha anche un forte risvolto etico. Possedere i diritti significa ricevere una fetta dei guadagni legati al merchandise e allo streaming globale. Di conseguenza, l’azienda può contare su entrate molto più solide, utili anche a migliorare gli stipendi dei disegnatori, storicamente bassissimi in tutto il Giappone.

In questo percorso si rivela fondamentale il legame con Netflix, che finanziando progetti ambiziosi offre un’alternativa ai classici comitati nazionali. Ovviamente non mancano le sfide: lavorare su così tanti fronti ha attirato critiche sui ritmi di lavoro serrati imposti allo staff. La vera scommessa di MAPPA non è quindi una questione di vanità aziendale, ma la dimostrazione pratica che chi crea concretamente un’opera d’arte ha tutto il diritto di possederne un pezzo e di guadagnarci il giusto.

Potrebbe interessarti anche

  • preview

    I Cinque Samurai: nuovo trailer e novità per la seconda parte

    Il prossimo blocco di episodi dedicato ai guerrieri corazzati si mostra finalmente con un corposo carico di aggiornamenti. La produzione di Yoroi Shin Den Samurai Troopers ha infatti rotto gli indugi pubblicando il trailer principale e la visual promozionale legati alla seconda parte della serie. Oltre a queste attese sequenze animate, sono stati svelati i […]

    Eleonora Masala-News Anime

  • preview

    Cinema e streaming: tutti i film anime in arrivo nei prossimi mesi

    Se siete appassionati di animazione giapponese, quest’estate farete meglio a tenervi liberi perché l’agenda dei prossimi mesi è letteralmente strapiena di appuntamenti imperdibili, tra grandi ritorni sul grande schermo e novità assolute in streaming. Si parte alla grande dal 4 al 10 giugno con il ritorno al cinema di un mito assoluto, Principessa Mononoke. Il […]

    Eleonora Masala-News Anime

  • preview

    Chao: il film anime arriva nei cinema italiani a fine giugno

    L’inizio dell’estate si preannuncia decisamente interessante per tutti gli appassionati di animazione giapponese, che avranno presto un’ottima scusa per correre in sala. Grazie alla collaborazione di Dynit e Adler Entertainment all’interno della loro apprezzata collana Animagine, il lungometraggio animato Chao si prepara a sbarcare finalmente nelle sale cinematografiche del nostro Paese. Stavolta la distribuzione ha […]

    Eleonora Masala-News Anime