Frieren: in arrivo l’imperdibile Film Concert 2026

Il magico mondo nato dalla mente di Kanehito Yamada e Tsukasa Abe si prepara a prendere vita in una veste totalmente nuova. Gli organizzatori del Frieren: Beyond Journey’s End Film Concert 2026 hanno finalmente mostrato al pubblico la bellissima illustrazione ufficiale dell’evento. La particolarità di questa immagine è che non rimarrà solo su uno schermo, ma verrà stampata su un esclusivo blocchetto in acrilico stratificato. Questo gadget speciale sarà regalato a chiunque decida di partecipare allo spettacolo, senza alcuna distinzione in base al tipo di biglietto acquistato.

Questo attesissimo concerto si terrà il prossimo primo agosto nella suggestiva cornice della National Convention Hall del Pacifico Yokohama, nella prefettura di Kanagawa. Per andare incontro alle tantissime richieste, sono state pianificate ben due sessioni consecutive nello stesso giorno, una pomeridiana e una serale.

L’evento promette di far rivivere i momenti più toccanti e significativi della prima e della seconda stagione dell’anime. Sul palco salirà la prestigiosa Tokyo Philharmonic Orchestra, che eseguirà dal vivo la colonna sonora proiettando contemporaneamente i video delle scene più famose. Tra gli ospiti d’eccezione spicca indubbiamente il compositore Evan Call, l’uomo che ha curato le musiche della serie fin dal suo debutto, insieme alla straordinaria cantante milet, l’inconfondibile voce delle sigle di chiusura. Accompagnata dall’orchestra al completo, l’artista canterà dal vivo i celebri brani “Anytime Anywhere” e “The Story of Us”, regalando un’esperienza sonora indimenticabile a tutti i presenti.

Mentre i fortunati spettatori giapponesi si godono questo spettacolo, la community internazionale continua a seguire le avventure dell’elfa magica su Crunchyroll, in attesa della terza stagione già fissata per l’ottobre del 2027. Questa serata tributo rappresenta la celebrazione perfetta per un’opera che ha saputo ridefinire il genere fantasy moderno grazie alla sua delicatezza, e che ora si prepara a incantare il suo pubblico anche attraverso la potenza della grande musica dal vivo.