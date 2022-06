I 7 migliori manga Seinen che si possano consigliare sono quelli che tutti i lettori amanti del genere non possono assolutamente non leggere. A differenza dei manga Shonen, si tratta di una tipologia di manga commercializzato verso giovani uomini adulti.

In giapponese, la parola seinen significa letteralmente “gioventù”, ma il termine “seinen manga” è anche usato per descrivere il pubblico con specifici interessi in una fascia d’età demografica compresa tra i 18 e i 40 anni. Questa tipologia può concentrarsi su azione, politica, fantascienza, fantasy, relazioni, sport o commedia. L’equivalente femminile del manga seinen è il manga josei.

In questa discussione sarà interessante elencare quali sono i 7 migliori manga Seinen imperdibili per chi è appassionato del genere e attraverso i migliori manga si farà più chiarezza sulle sue caratteristiche.

I 7 migliori manga Seinen

Berserk – Kentaro Miura Lupin III – Monkey Punch Akira – Katsuhiro Otomo Real – Takehiko Inoue Homunculus – Hideo Yamamoto Uzumaki – Junji Ito Buonanotte, Punpun – Inio Asano

7) BUONANOTTE, PUNPUN (2007 – 2013)

Uno dei manga Seinen più belli da leggere, tratta tematiche legate alla depressione, all’amore, all’isolamento sociale, famiglia, sesso e morte. Punpun è disegnato come un uccellino stilizzato che si trova ad affrontare la sua famiglia disfunzionale, la vita amorosa, gli amici, gli obiettivi di vita e la mente iperattiva.

6) UZUMAKI (1998 – 1999)

Junji Ito, il mangaka di Uzumaki, è un nome da tenere ben a mente quando parliamo di Seinen Horror. La sua massima espressione è rappresentata dal manga Uzumaki (“spirale”). Il mangaka tenta di rivoluzione simboli che normalmente sono ritratti positivamente nei media giapponesi. Le tematiche principalmente affrontate sono legate all’amicizia all’amore e al bullismo.

Kirie Goshima vive nella cittadina di Kurouzu, un po’ isolata tra il mare e le montagne circostanti. Si tratta di una normalissima liceale, ma il padre del suo ragazzo inizia a comportarsi in modo inquietante: è ossessionato dall’osservazione di oggetti a forma di spirale. Questa forma è sempre più presente nel piccolo paese, come sotto l’effetto di una maledizione.

5) HOMUNUCLUS (2003 – 2011)

Uno dei migliori manga Seinen horror psicologico che accompagna i lettori in un viaggio nella disperazione, nella povertà e nell’evoluzione del protagonista. Al protagonista, Nakoshi, gli viene proposto di essere la cavia per un esperimento. Questo consiste nel praticare una sottile trapanazione sul cranio per risvegliare un sesto senso. Nakoshi accetta la proposta, e il mondo intorno a lui inizierà a cambiare.

4) REAL (1999 – in corso)

Takehiko Inoue è come un tesoro nazionale in Giappone, nonché il miglior esponente dei manga spokon, se pensiamo al manga sulla pallacanestro Slam Dunk. Con Real tutte le sue abilità mostrate in Slam Dunk raggiungono un livello altissimo. Di fatto il contesto è meno leggero rispetto ai manga precedenti. Si parla ancora di basket, stavolta però in carrozzina. L’ambientazione sportiva passa in secondo piano rispetto all’aspetto emotivo ed umano della vicenda.

Tomomi Nomiya appassionato di basket, non gioca dall’incidente in moto in cui Natsumi Yamashita, la sua passeggera, ha perso l’uso delle gambe. La sua esclusione permette a Hisanobu Takahashi di giocare, che vince da leader con la squadra di basket del liceo. Durante una visita a Natsumi, Tomomi incontra Kiyoharu Togawa, privo di una gamba a causa di una malattia ossea. Hisanobu rimane sorprendentemente vittima di un grave incidente stradale. Questo lo costringerà su una sedia a rotelle per il resto della sua vita.

3) AKIRA (1982 – 1990)

Veniamo ora a uno dei migliori Seinen postapocalittici che si concentra su temi legati all’isolamento sociale, alla corruzione e al potere. È grazie ad Akira se il manga è giunto in Occidente. In seguito al successo riscosso infatti viene considerata l’opera che ha lanciato il fumetto giapponese nel mondo. Questo si è verificato in quanto Akira rifletteva i gusti dell’epoca che erano molto vicini a quelli occidentali. Il suo stile era molto vicino al tratto dei fumetti occidentali, con disegni poco caricaturali e molto realistici e dettagliati.

2) LUPIN III (1967 – in corso)

Si tratta del manga disegnato dal defunto Monkey Punch e il primo manga umoristico e d’avventura che mette in luce le vicende di Arsenio Lupin III, un abile e rinomato ladro gentiluomo, ispirato al personaggio di Arsenio Lupin ideato da Maurice Leblanc. L’humor non manca, se si pensa che Lupin sia in grado di travestirsi e di imitare perfettamente le voci. Il suo travestimento preferito è quello del suo rivale, l’Ispettore Zenigata, usato per ottenere informazioni riservate alla polizia.

1) BERSERK (1989 – in corso)

È passato un anno da quando Kentaro Miura. Il suo nome però è destinato a rimanere per sempre vivo tra i lettori grazie alle vicende violente di Gatsu, guerriero maledetto che vagare senza sosta per sopravvivere e trovare vendetta. Inoltre le avventure di Gatsu hanno fatto il loro ritorno il 24 giugno 2022 sulla popolare la rivista Young Animal.

Le tematiche principali sono l’illusorietà del libero arbitrio, l’oscuro e necessario potere della violenza, il destino dell’uomo, l’onnipresenza del male. Berserk racconta la storia dell’incontro di Guts e Griffith, capo della Falcon Troop, una banda di mercenari al soldo del regno di Midland. Da questo incontro nascerà un’amicizia ambigua, ma comunque efficace: la presenza di Guts, un guerriero con la spada spropositata, si rivelerà presto essenziale per l’ambizione del giovane Griffith, spavaldo e stratega eccezionale.