Il mondo dei manga è caratterizzato da tanti generi indirizzati a diverse fasce d’età di lettori e proprio questo primo fattore li distingue andando a determinare i loro desideri di contenuti. Il genere probabilmente più popolare è il manga Shonen. Dunque cos’è un manga Shonen?

Un esempio potrebbe essere il celebre Dragon Ball di Akira Toriyama e Shonen vuol dire letteralmente “ragazzo”, dunque “manga per ragazzi”. L’equivalente femminile è invece shojo. Ma per comprenderne meglio le caratteristiche che meglio lo distinguono dagli altri generi cos’è un manga shonen nel dettaglio? È tipicamente caratterizzato da trame ad alta azione e spesso umoristiche con protagonisti maschili. I temi più comuni nei manga Shōnen includono arti marziali, mecha, fantascienza, sport, horror o creature mitologiche.

La rivista più importante specializzata nella pubblicazione di manga shonen è Weekly Shonen Jump, Sunday, in attività dal 1968. Si tratta della rivista di manga più venduta attualmente in Giappone e molti dei più famosi manga sono stati serializzati qui.

Per meglio comprendere cos’è un manga shonen, di seguito forniremo gli esempi dei manga più importanti che per il successo riscosso durante gli anni di serializzazione sono noti in tutto il mondo.

Cos’è un manga Shonen?

Di seguito sarà possibile comprendere in maniera più approfondita attraverso degli esempi le varie peculiarità di questo genere di cui stiamo parlando.

Dragon Ball (1984 – 1995) – Cos’è un manga Shonen?

Il manga più famoso al mondo tipicamente shonen che ha segnato l’infanzia di tantissimi bambini di molte generazioni e continua a farlo. Il nome e il volto di Goku sono noti a chiunque come anche le sue gesta in tutte le sue battaglie. Dragon Ball è universalmente considerato uno dei migliori manga mai realizzati e soprattutto molti mangaka di successo l’hanno citato come fonte d’ispirazione per le loro opere.

Le Bizzarre Avventure di JoJo (1987 – in corso)- Cos’è un manga Shonen?

Lo spessore di questo manga è definito dal pubblico giapponese che l’ha eletto al secondo posto nella lista dei migliori 10 manga di tutti i tempi. Nonostante la sua serializzazione sia cominciata negli anni 80, porta uno stile assolutamente innovativo in quanto scompare la rigidità che caratterizzava i manga di quegli anni.

Naruto (1999 – 2014) – Cos’è un manga Shonen?

Il protagonista del manga, disegnato da Masashi Kishimoto, Naruto, vuole diventare Hokage. È la carica massima da ricoprire nel villaggio della Foglia. Elemento tipicamente shonen che si accentua se si pensa che Naruto è emarginato da tutti per via della Volpe a Nove Code rinchiusa dentro di lui. Questa condizione che scatena un senso solitudine guidata da forti pregiudizi, sono il motore del protagonista che lo spingono a mostrare a tutti la sua vera natura e insieme a questo vuole coronare il suo sogno.

One Piece (1997 – in corso)

Non è possibile parlare di manga shonen senza parlare di One Piece. È il manga dei record, in corso da più di vent’anni, pieno di colpi di scena e combattimenti spettacolari, ma anche tanto humor. Il protagonista, Rufy, ha l’obiettivo di diventare il Re dei Pirati e per farlo deve affrontare tantissimi nemici incredibili. L’impostazione del manga di Oda è questa ed è tipicamente Shonen.