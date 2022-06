One Piece – I 7 personaggi più forti senza frutti del diavolo

Eiichiro Oda nei suoi oltre vent’anni di serializzazione di One Piece, il manga dei record, ha introdotto agli appassionati tantissimi personaggi. Molti di questi sono caratterizzati da peculiarità fisiche fuori dal comune, in quanto non ci sono solo esseri umani, pirati e marinai, che chiaramente definiscono l’ambientazione del manga dato che si parla di pirati.

Il mondo di One Piece pullula di guerrieri, pirati, spadaccini e marinai di altissimo livello e dalla forza combattiva straordinaria. Molti di questi personaggi, primo fra tutti il protagonista Rufy, sono dotati di abilità disumane grazie a un frutto particolare che le conferisce a chi lo mangia.

Si tratta del cosiddetto Frutto del Diavolo, e ce ne sono fondamentalmente di tre tipi: Paramisha, Zoo Zoo e Rogia.

Tuttavia nel mondo di One Piece ci sono molti altri personaggi dotati di una forza incredibile, ma non sono possessori dei poteri del Frutto del Diavolo. In molti casi la loro forza è superiore a coloro che invece li posseggono.

7 personaggi più forti di One Piece, in vita e deceduti, che non sono in possesso dei poteri del Frutto dei Diavolo. In questa discussione si farà luce principalmente suidi One Piece, in vita e deceduti, che non sono in possesso dei poteri del Frutto dei Diavolo.

One Piece – I 7 personaggi più forti non possessori dei frutti del diavolo

Gol D. Roger Kozuki Oden Shanks Rayleigh Mihawk Roronoa Zoro Monkey D. Garp

7) MONKEY D. GARP

One Piece

È il nonno di Rufy e proprio come suo nipote è irruento, impulsivo e agisce in modo sconsiderato. Noto come l’eroe della marina, è il viceammiraglio del quartier generale della Marina.

Garp era una delle figure influenti tanto quanto Sengoku, Barbabianca e Gol D. Roger, combattendo tante volte contro il padre di Ace. In queste occasioni i due hanno sempre rischiato di uccidersi a vicenda, come anche ha affermato Roger. Solo questo basta e avanza per capire quanto sia forte Garp, dato che riusciva a scontrarsi alla pari contro il Re dei Pirati.

6) RORONOA ZORO

One Piece

Zoro è lo spadaccino della ciurma di Cappello di Paglia ed è stato il primo a unirsi a Rufy. Sceglie di seguirlo per navigare e diventare il miglior spadaccino del mondo. Il suo livello di forza è elevatissimo al punto che molti lo considerano idoneo a diventare capitano di una propria ciurma.

Possiede una forza fisica sovrumana, riesce ad affrontare e ad annientare nemici pericolosi senza difficoltà e la sua resistenza è fuori dal comune, come accaduto contro Orso Bartolomew.

Domina perfettamente la tecnica a tre spade ed è tra i pochi personaggi a utilizzare tutti e tre i tipi di ambizione.

5) DRAKUL MIHAWK

One Piece

Attualmente considerato il miglior spadaccino del mondo, era un membro della flotta dei sette. Durante la saga del Baratie, incontra Zoro e i due si scontrano. Nonostante Zoro fosse di un livello nettamente superiore, perdendo lo scontro e riportando una ferita molto grave, MIhawk ha riconosciuto il suo potenziale. Infatti nei due anni in cui la ciurma di Rufy si separa, lo prende sotto la sua ala addestrandolo.

La sua arte della spada è imbattibile, accompagnata di un livello di resistenza e controllo fuori dal comune.

4) SILVERS RAYLEIGH

One Piece

Lui era il vicecapitano della ciurma di Gol D. Roger, e in quanto tale comandava tutti i suoi sottoposti. La sua potenza viene rispettata dai personaggi più importanti della marina, come Garp e la sua forza combattiva supera quella di tutte le supernove.

Per capire quanto sia sbalorditiva la sua forza basti pensare che è riuscito a bloccare e ferire l’ammiraglio Kizaru e se la vecchiaia non l’avesse indebolito l’avrebbe battuto e avrebbe affrontato più di un avversario alla volta. Oltre ad essere un abile spadaccino, controlla alla perfezione e ad alti livelli tutti i tre tipi di ambizione.

3) GOL D. ROGER

One Piece

Il Re dei Pirati, il secondo ad aver trovato il leggendario tesoro noto come One Piece. Non è diventato Re dei Pirati solo per aver girato tutto l’intero mondo, ma per via della sua forza e abilità in battaglia fuori dal comune. Di fatto l’indice di pericolosità era dettata dalla sua taglia che era pari a 5.564.800.000 Berry, la più alta mai registrata su un pirata.

È stato l’unico a tenere testa a Garp, Barbabianca e a surclassare il potente Oden. In quanto Re dei Pirati era il più abile nel controllo di tutti e tre i tipi di Ambizione. Occupa questa posizione poiché godeva del supporto della sua ciurma, i cui componenti erano di una potenza incredibile.

2) SHANKS

One Piece

Shanks è probabilmente tra i personaggi più misteriosi di One Piece. Tuttavia va inserito in questo punto perché è uno dei quattro imperatori del mare, anche se non si sa cosa abbia fatto per diventarlo. La sua pericolosità però è dettata dalla sua taglia che ammonta a 4.048.900.000 di Berry.

Inoltre oltre ad aver affrontato una delle leggende della pirateria, Barbabianca, è anche riuscito a fermare Kaido, il quale voleva recarsi a Marineford per occuparsi ed eliminare proprio Barbabianca. Tutti questi elementi bastano per immaginare il potere di Shanks, senza dimenticare che è privo di un braccio dopo aver salvato Rufy da un Re del mare.

Anche lui è capace di utilizzare alla perfezione tutti e tre i tipi di Ambizione ed è considerato tra i migliori spadaccini.

1) KOZUKI ODEN

One Piece

La forza e la resistenza sovrumana del Daimyo di Kuri e in passato anche membro dei pirati di Roger, non ha eguali se si pensa a quello a cui è andato incontro. La vistosa ferita di Kaido è opera sua e ne determina la forza disumana, mentre l’impresa olimpica di Oden la sua resistenza fisica possente.

Condannato a morte da Kaido, Oden doveva reggere per sessanta minuti tutti i samurai al suo servizio, su una spessa tavola di legno. La sua parte inferiore del corpo però, era sommersa nell’olio bollente contenuto in una gigantesca pentola. Non solo riuscì a resistere per un’ora ma lanciò i suoi sostenitori lontano dal luogo dell’esecuzione.