One Piece: presto saranno rilasciati manoscritti mai visti

One Piece racconta la storia di Rufy e del suo equipaggio da ormai più di vent’anni. Tuttavia sembra che ora la serie di Eiichiro Oda sti per fare il suo ingresso nel suo arco narrativo finale. Infatti il mangaka ha recentemente riportato che si prenderà una pausa di un mese per poter lavorare sulla fine del manga.

La serie Shonen sarà sicuramente considerata negli anni a venire come uno dei più grandi franchise di tutti i tempi. Oggi riportiamo un aggiornamento importante in cui pare che alcuni manoscritti mai visti arriveranno ad approfondire storie che hanno avuto molto spazio di sviluppo nella serie principale.

Eiichiro Oda ha lavorato alla storia di Cappello di Paglia per decenni. Il mangaka aveva lasciato intendere che il finale era in arrivo e tutti gli appassionati sono incuriositi di capire quando sarebbe cominciato il gran finale.

Quello che rende sicuramente tutti più curiosi è scoprire come e se Rufy alla fine diventerà il Re dei Pirati e anche quali scontri e avventure dovrà affrontare la ciurma protagonista.

L’aggiornamento di questi manoscritti mai visti prima di adesso è condiviso dall’insider Orojapan1 sulla sua pagina Twitter. Di seguito ne riportiamo il contenuto: utente Twitter OroJapan1 ha condiviso la notizia che nuovi manoscritti che non sono mai stati visti prima saranno pubblicati in una prossima pubblicazione intitolata “Road To Laugh Tale” in arrivo come parte di una prossima pubblicazione di Weekly Shonen Jump:

Questi manoscritti inediti saranno pubblicati su un opuscolo chiamato “Road to Laugh Tale” sui numeri 30, 31, 32 e 33 di Weekly Shone Jump. In questi numeri ci saranno i manoscritti di Oda mai pubblicati prima.

Nel manga al momento l’Arco di Wano è giunto al termine con la sconfitta dell’imperatore Kaido. L’anime invece si trova nel momento più calda della battaglia di Wano. I pirati coinvolti sono Rufy e i suoi alleati contro Kaido e i Pirati Bestia, con il destino della nazione in bilico.

Uno dei momenti che i fan non vedono l’ora di guardare è la trasformazione di Rufy nel Gear Fifth, la sua forma più potente che non solo trasforma Rufy in un cartone animato vivente, ma gli permette anche di influenzare l’ambiente che lo circonda.

Quest’estate debutterà anche il nuovo lungometraggio One Piece Film: Red il 6 agosto in Giappone