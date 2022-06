One Piece: Eiichiro Oda si ferma per un mese per preparare l’arco finale del manga!

L’account Twitter ufficiale di One Piece ha rivelato che Eiichiro Oda si prenderà una pausa di un mese per preparare la celebrazione del 25° anniversario del manga. L’aggiornamento più importante però riguarda la preparazione della “saga finale” del manga.

Dal 27 giugno al 33° numero di Weekly Shonen Jump di Shueisha, la serie tornerà nel 34° numero della rivista il 25 luglio.

Shueisha ha pubblicato lunedì il numero 27 della rivista. Questo significa che il manga ha ancora altri due capitoli prima che inizi la pausa.

Oda ha dichiarato in un commento che diversi mesi fa diverse persone gli avevano detto che quest’estate sarebbe stata molto dura.

Questo perché l’uscita nei cinema di One Piece Film Red, il 25° anniversario del manga a luglio, i suoi piani di andare in Africa per supervisionare le riprese del live-action e la fine dell’arco di Wano coincidevano.

Quindi per fare in modo di fare tutto al mangaka è stato suggerito di prendersi una pausa per circa un mese durante l’estate. All’inizio Oda era contrario.

Ma ha poi cambiato idea, decidendo che aveva bisogno di un po’ di tempo per prepararsi per l’arco finale in modo da realizzarlo al più presto.

Tuttavia ha aggiunto che purtroppo a causa della pandemia non può recarsi in Africa.

Per leggere il messaggio di Eiichiro Oda relativo alla pausa, riportiamo di seguito le sue parole condivise sulla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga:

Eiichiro Oda's Message on ONE PIECE's upcoming projects and 1-month break. https://t.co/WJ9JzX7H3K pic.twitter.com/cRPetYHaqY — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) June 7, 2022

Weekly Shonen Jump aveva anticipato nel mese di agosto 2020 che One Piece era diretto verso l’imminente saga finale. Il manga si sta attualmente avvicinando al finale dell’arco narrativo di Wano Country.

Una storia lunghissima quindi sta per concludersi. Oda rimarrà di sicuro nella storia di Shueisha ma era un predestinato. Infatti mentre era ancora al liceo, Oda si è classificato secondo al Tezuka Award per i nuovi creatori della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nel 1992.

Per One Piece però i programmi sono tantissimi. Infatti a partire dal 6 agosto di quest’anno debutterà nei cinema giapponesi il nuovo lungometraggio One Piece Film: Red.

Il film vedrà al centro dei riflettori Shanks e verrà approfondito il suo rapporto con sua figlia Uta.

Anche gli appassionati in Italia scalpitano per guardare il nuovo film, ma bisognerà pazientare una finestra che presenti la data di uscita internazionale del film.