One Piece Film: Red: Kalifa ritorna nel nuovo lungometraggio!

One Piece quest’estate da’ appuntamento a tutti gli appassionati della serie a guardare il nuovo lungometraggio che si chiama One Piece Film: Red. Il film uscirà inizialmente solo in Giappone il 6 agosto 2022 e si tratta di un omaggio all’episodio numero 1000 della serie animata.

Al momento non ci sono novità su un’uscita extra asiatica ma di recente abbiamo annunciato che a partire dall’8 giugno di quest’anno arriveranno alcune novità sul film. Potrebbe trattarsi proprio di una novità legata a questo.

Il film vedrà al centro della vicenda Shanks il Rosso, intorno a quale graviterà un nuovo personaggio molto importante per lui. Parliamo di Uta, sua figlia.

Oggi riportiamo una novità legata al film in termini di personaggi presenti. Infatti l’insider newworldartur ha condiviso sulla sua pagina Twitter una nuova visual che conferma il ritorno di un personaggio. Stiamo parlando di Kalifa e di seguito ne riportiamo l’annuncio:

Kalifa in One Piece RED!

Ricordiamo che Kalifa è una ex agente del CP9 infiltratasi come segretaria di Iceburg nella Galley-La Company per recuperare i progetti di Pluton.

Fa il suo debutto nella saga di Enies Lobby, in cui la ciurma di Cappello di Paglia porta in salvo Nico Robin e la vede coinvolta in uno scontro contro Nami che la vede sconfitta.

Come membro del CP9, Kalifa è una combattente addestrata ed esperta nelle operazioni di spionaggio. Era abilitata a uccidere chiunque fosse una minaccia dal Governo, o intralciasse le sue operazioni.

Dal punto di vista delle abilità, Kalifa riceve da Spandam il frutto del diavolo Bubble Bubble. Questo le permette di generare bolle di sapone e schiuma con cui sottrarre la forza agli avversari. Tolgono inoltre l’attrito da ciò che tocca, impedendo in questo modo a chi ne viene colpito di muoversi.

Ora non abbiamo informazioni sul suo ruolo nel film, ma lo scopriremo nel tempo.

One Piece Film: Red è l’unico film di One Piece a cui Eiichiro Oda ha partecipato attivamente. Oda infatti è il produttore esecutivo, il character designer e anche il revisore della sceneggiatura del film.

Ha anche affermato che il film sarà diverso dal precedente.