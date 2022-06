One Piece: Nico Robin torna a combattere nell’anime dopo 18 anni

Sono passati quasi 20 anni da quando Nico Robin ha avuto la possibilità di combattere nella serie di successo ultra ventennale di Eiichiro Oda, One Piece.

Sono passati tantissimi capitoli che si possono tradurre in 18 anni da quando gli appassionati della serie hanno visto Nico Robin protagonista di un combattimento in battaglia.

Sembra incredibile ma Nico Robin non ha affrontato uno scontro in solitaria nel manga e nella serie animata per quasi 20 anni.

Tuttavia, tutto è cambiato questa settimana e One Piece ha inaugurato il ritorno che i fan sognavano. Il digiuno si è interrotto infatti nell’arco di Wano in cui la ricercatrice combatterà e l’anime la vedrà affrontare l’avversario perfetto.

Di chi si tratta?

Come puoi vedere di seguito, tutto è iniziato quando Black Maria ha deciso di affrontare Sanji. La volpe ha usato lo chef per convincere Robin a combattere perché Kaido vuole mettere le mani sulle donne.

Dopotutto, la sua conoscenza dei poneyglyphs è ben nota e Kaido avrà bisogno della sua abilità per vedere il suo obiettivo diventare realtà.

Per la gioia degli appassionati di One Piece e del personaggio di Nico Robin, l’insider roadponeglyphs_ ha condiviso direttamente sulla sua pagina Twitter una parte dell’episodio 1020 in cui Robin entra in azione. Di seguito riportiamo la clip di cui stiamo parlando:

#ONEPIECE1020

the start of Robin’s first fight in 18 years and I’m speechless 😭😭 pic.twitter.com/rRjiXVdVsm — Kieffer (@roadponeglyphs_) June 5, 2022

Tuttavia, Maria sottovaluta sicuramente Robin, e questo dipende da lei. Essendo uno dei migliori guerrieri di Kaido, la volpe simile a un ragno è diventata arrogante e ha dato a Robin l’opportunità di tendere un’imboscata.

Dopotutto, si serve chiaramente dei poteri del suo Frutto del Diavolo. Come tutti conosciamo ormai, Robin attiva delle enormi braccia prima che qualcuno si accorga della sua presenza. Questa mossa la aiuta a liberare il campo di battaglia con facilità.

Nonostante tanti anni di assenza in uno scontro in solitaria non c’è da stupirsi sul potere e sull’abilità di Nico Robin e Sanji questo lo sa bene.

Per quanto riguarda il manga, a differenza dell’anime, la lotta violenta tra Rufu e Kaido è finalmente dopo tanti capitoli terminata. Con essa anche l’arco di Wano si è concluso, diventato l’arco più longevo della serie.