One Piece: svelato il nuovo shogun di Wano

One Piece dopo tantissimi capitoli di conflitti ed epiloghi tragici, ha ufficialmente posto fine alla guerra su Onigashima. Chiaramente la fine è decretata dalla sconfitta di Kaido per mano di Rufy.

Ora è lecito chiedersi: quale sarà il futuro per Wano?

Oggi parliamo infatti proprio del futuro di Wano e soprattutto del nuovo shogun di Wano Country.

Ricordiamo innanzitutto che la guerra di Onigashima è il conflitto più lungo nel manga.

Sono stati 20 gli anni di combattimenti e di speranza per la gente di Wano, e anche per i fan è passato molto tempo da quando i problemi di Wano sono stati sollevati per la prima volta nella serie.

La guerra potrebbe essere finita per ora, ma la vera lotta per il futuro di Wano inizia da questo punto in poi. Perché mentre sconfiggere Kaido e Big Mom era sicuramente l’obiettivo principale per l’immediato futuro, ci vorrà un nuovo leader per aiutare a rialzare il paese.

Quindi la domanda principale è: chi si occuperà del futuro di Wano?

Sembra che Momonosuke Oden sia all’altezza del compito poiché gli ultimi momenti del nuovo capitolo anticipano che sarà ufficialmente rivelato come il prossimo futuro sovrano di Wano.

Il capitolo 1050 di One Piece dichiara ufficialmente Rufy il vincitore contro Kaido. Tutti i soldati di Onigashima scoprono appunto che gli Imperatori sono stati sconfitti e la loro alleanza ha portato un esito positivo e tanto sperato in questa battaglia violenta.

Tra i tanti annunci era incluso anche il ruolo di Mononosuke poiché è riuscito a salvare Onigashima dalla caduta. Così facendo ha salvato Wano da molti danni causati dalla distruzione dell’isola.

Questo consolida ulteriormente il suo ruolo da Shogun. Ma, cosa più importante, allenterà le potenziali tensioni riguardo la sua ascesa al shogunato.

Nella Capitale dei Fiori, Kyoshiro dice che racconterà alla gente tutto ciò che è accaduto. Questo significa che presto racconterà a tutti gli altri quanto sia fondamentale Momonosuke per il loro futuro e, si spera, le cose si sistemeranno facilmente.