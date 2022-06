One Piece: Red – Il promo pone un’importante domanda su Luffy

One Piece: Red – Il promo pone un’importante quesito sul personaggio di Luffy!

Ci sono cose che non si possono fermare: la volontà ereditata, i sogni della gente, lo scorrere del tempo. Finché le persone avranno sete di libertà, queste cose dureranno per sempre. Gol D. Roger

One Piece: Red arriverà nelle sale giapponesi il prossimo agosto e vedrà il tanto atteso ritorno di Shanks il Rosso e l’introduzione di sua figlia, la diva per eccellenza, Uta.

Mentre le domande su quando questa storia avrà luogo sono ancora in sospeso, un nuovo poster fa sì che i fan della Grand Line inizino a chiedersi se l’ultima trasformazione di Luffy, Gear Fifth, possa avere un ruolo nel quindicesimo film del franchise di Eiichiro Oda.

Se non conoscete il potere del Gear Fifth, Luffy ha potuto accedere a questa nuova trasformazione mentre combatteva contro il capitano Kaido, aiutandolo a vincere la Guerra per Wano.

Rivelando che il frutto del diavolo originale di Luffy era in realtà un frutto mitico Zoan che gli concedeva le abilità del Dio Sole Nika, il capitano dei Pirati di Cappello di Paglia ha ricevuto una trasformazione radicale che gli permette di diventare praticamente un cartone animato vivente, di trasformare l’ambiente intorno a lui in gomma e persino di strappare fulmini dal cielo da scagliare contro i suoi nemici.

Sebbene Luffy e Kaido si siano stesi l’un l’altro negli ultimi istanti della battaglia, ciò è bastato ai combattenti della resistenza di Wano per dichiarare la vittoria.

This leaked promotional Jump page is floating around, making people think that Gear 5th will appear in One Piece RED. However, this is a promotional page composed of two different images: promotion for film RED, and promotion of the current manga. Please don't mix them together pic.twitter.com/i7Y86cmENu — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) May 26, 2022

Oggi, tramite un post su Twitter, New World Artur ha condiviso un nuovo poster che presenta sia One Piece: Red sia i recenti eventi del mang, anche se l’utente ritiene che l’inclusione di Gear Fifth sia semplicemente per evidenziare gli eventi dell’arco War For Wano piuttosto che alludere all’idea che la nuova trasformazione di Luffy faccia parte del film.

Sarà interessante vedere dove apparirà prima il Gear Fifth in termini di animazione, poiché la serie televisiva potrebbe documentare la nuova trasformazione di Luffy prima che il film arrivi in Giappone il 6 agosto di quest’estate.

In ogni caso, i fan sono in attesa di vedere la forma più potente di Luffy nell’anime vero e proprio, considerando quanto la trasformazione sia fuori dal comune e le implicazioni assurde dei poteri di Cappello di Paglia quando li usa.