One Piece 1051: condivisi i nuovi spoiler del prossimo capitolo

One Piece 1051: condivisi i nuovi spoiler del prossimo capitolo

One Piece ha raggiunto l’apice per quanto riguarda la saga di Wano, un arco narrativo longevo e fortemente rivelatorio, dato che abbiamo scoperto dei succosi dettagli sul vero potere del Devil Fruti mangiato da Luffy.

Successivamente ad un capitolo di transizione, dove Oda ha presumibilmente confermato la sconfitta di Kaido, oggi riceviamo i primi spoiler sul prossimo capitolo, in uscita il 5 giugno sempre sulla piattaforma digitale MangaPlus.

Capitolo 1051: il nuovo Shogun di Wano Kozuki Momonosuke

Copertina: La fuga dei German

-Più che altro è la continuazione dell’ultimo capitolo, Momonosuke fa un discorso a tutta Wano.

-Momonosuke è diventato Shogun in questo capitolo.

-Piccolo flashback di Tama, in cui si apprende che il suo potere dura solo un mese.

-Yamato dice all’equipaggio che lei, Kozuki Oden, si unirà a loro sulla loro nave, alcuni membri ne sono felici e altri sono scioccati.

Informazioni aggiuntive

C’è una narrazione che dice che Momo diventerà il miglior shogun che Wano abbia mai avuto.

NESSUNA PAUSA LA PROSSIMA SETTIMANA

A proposito del prossimo lungometraggio dedicato alla saga:

One Piece: Red nel corso di questi ultimi mesi, ha giocato silenziosamente le sue carte, lasciando il pubblico in una meravigliosa nube di incertezze e mistero. Il nuovo film tratto dalla saga partorita da Eiichiro Oda, si prospetta essere uno dei più completi e interessanti in assoluto.

Tra i personaggi centrali della storia, troviamo sicuramente Shanks il Rosso, uno dei 4 Imperatori, il mentore che ha donato a Rufy la grinta necessaria per intraprendere il suo infinito viaggio.

Fortunatamente avremo il film anche in Italia, e ovviamente anche i fan del nostro Paese non vedono l’ora di conoscere altre novità.

Non ci resta che attendere la data di uscita e le modalità di distribuzione nel nostro Paese.

Goro Taniguchi, regista noto per Code Geass e Planetes, dirige One Piece Film Red su sceneggiatura di Tsutomu Kuroiwa (One Piece Film Gold) presso Toei Animation.

Goro Taniguchi è stato il primo a occuparsi di una versione anime di One Piece: ha infatti diretto l’OVA One Piece: Taose! Kaizoku Ganzack, uscito il 26 Luglio 1998 e animato da Production I.G.

Il maestro Oda è produttore esecutivo del film.

L’uscita nei cinema del Giappone è prevista per il 6 Agosto 2022.