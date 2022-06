One Piece: svelata l’anticipazione dell’episodio 1020

One Piece negli ultimi capitoli del manga ha finalmente portato gli appassionati alla fine della lunghissima e violenta guerra di Wano. La fine delle ostilità è arrivata dopo che Cappello di Paglia ha finalmente sconfitto definitivamente Kaido, che aveva messo in ginocchio l’isola.

Ora per gli appassionati della serie di Oda ci sarà più respiro ma comunque dovranno prepararsi alle nuove inevitabili minacce che colpiranno la ciurma. Non dimentichiamo che Rufy ha l’obiettivo di diventare il Re dei Pirati e per faro deve affermare il suo dominio su pirati ancora più forti di lui.

Tra le novità più interessanti accadute nel manga è sicuramente il risveglio del Gear Fifth di Rufy. Come sappiamo la serie animata di One Piece non è molto lontana dal manga. Infatti già nei capitoli dell’anime più recenti Law e Kidd stanno per affrontare Big Mom. Quindi molto presto tutti fan potranno vedere la nuova trasformazione di Rufy.

Ora condividiamo l’anticipazione dell’episodio 1020 della serie. La lotta tra la Worst Generation e gli Imperatori del Mare è ora in pieno svolgimento sul tetto della Skull Dome. Tuttavia come si è visto con l’ultimo episodio della serie, questo non è l’unico combattimento in corso. Infatti ci sono una serie di altri conflitti da tenere d’occhio in tutto l’edificio.

La lotta sul tetto potrebbe occupare la maggior parte degli episodi a venire, perché appunto sono molte le lotte importanti che devono essere risolte agli altri piani.

Uno di questi combattimenti è tra Sanji e Black Maria, che lo aveva catturato diversi episodi prima e ora è rimasto intrappolato nelle sue grinfie. Per venir meno alla trappola del nemico deve rinunciare a Nico Robin. Questo è il punto cruciale del prossimo episodio della serie.

L’insider Mugiwara_951 ha condiviso direttamente sulla sua pagina Twitter l’anteprima dell’episodio 1020 di One Piece. Di seguito ne riportiamo il video:

L’episodio 1020 di One Piece si intitola “Il grido di Sanji! Un S.O.S. che riecheggia per tutta l’isola“.

Come suggerisce il titolo, Sanji è in una situazione piuttosto pericolosa. L’ultima volta che i riflettori erano puntati su Sanji, stava soffrendo ma allo stesso cercava di gestire una situazione difficile. Da allora le cose sono chiaramente diventate più intense.

Sanji è essenzialmente impotente considerando il fatto che non combatte contro le donne, quindi questo significa che avrà pochissime opzioni su come può effettivamente affrontare Black Maria.