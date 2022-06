One Piece: guarda il crossover di alcuni personaggi con JoJo

One Piece è tra i manga che continua ad appassionare dopo più di vent’anni di serializzazione e continua ad offrire contenuti di qualità. Infatti il 6 agosto 2022 debutterà in Giappone il nuovo lungometraggio One Piece Film: Red.

Infatti sarà un anno molto importante e pieno di novità per la serie di Eiichiro Oda in quanto oltre al film è in lavorazione anche la serie live-action prodotta da Netflix. Su questa non ci sono ancora notizie di una possibile data di uscita, ma all’inizio di questo mese verranno annunciate novità sulla serie.

Lo stesso si può affermare per Le Bizzarre Avventure di JoJo. Gli appassionati della serie infatti stanno aspettando di vedere quali altre notizie verranno rivelate quest’anno. Questo perché poiché di recente abbiamo anche riportato che nel mese di luglio ci potrebbero essere delle novità.

Ma cosa succederebbe se queste due serie si unissero in un crossover?

One Piece è caratterizzato da un altissimo numero di personaggi che godono di abilità particolare grazie ai Frutti del Diavolo. Invece l’universo dei Joestars si affida alla forza di Stands nelle vicende di Hirohiko Araki. Proprio da questo parallelismo nasce l’idea di vedere una fusione dei due franchise più famosi presenti su Jump

L’insider K16416 ha condiviso sulla sua pagina Twitter un possibile risultato finale di un possibile crossover. Di seguito ne riportiamo il risultato:

Come si può vedere ci sono alcuni dei più grandi pirati della Grand Line che si atteggiano e assumono quindi posizioni che ricordano completamente le classiche pose dei Joestar. I personaggi presenti in questa illustrazione sono Trafalgar Law, Baby 5, Jewelry Bonney e Eustass Kid.

Attualmente, nelle pagine del manga di One Piece, la Guerra di Wano si è finalmente conclusa. A sancire la fine delle ostilità è stato Rufy, che ha sconfitto Kaido grazie alla nuova trasformazione nota come Gear Fifth. Di recente nelle pagine del manga si è parlato anche del futuro du Wano e pare che il nuovo Shogun sarà Momonosuke!

Per quanto riguarda la serie animata invece, ha finalmente ripreso il suo percorso e al momento le due supernove, Kidd e Law stanno per affrontare Big Mom.