JoJo: Warner Bros. Japan Anime potrebbe rilasciare novità a luglio

Le Bizzarre Avventure di JoJo finora ha avuto un grande 2022. Il manga creato dal mangaka Hirohiko Araki è in corso da tanti anni.

Ricordiamo che il manga è stato pubblicato in Giappone dal 1987 sulla rivista shonen Weekly Shonen Jump. Quindi la serie va avanti da ben 35 anni! Sono pochi i manga che riescono ad avere una continuità del genere. Un altro che possiamo menzionare è proprio Dragon Ball.

Di certo i fan hanno contribuito a tale continuità da più di 30 anni. Infatti i numeri dimostrano che ha venduto oltre 80 milioni di copie solo in patria. Ciò costituisce una delle serie di maggior successo commerciale mai pubblicata su Weekly Shonen Jump.

Oggi gli appassionati seguono una serie di storie spin-off incentrate su personaggi come Kishibe Rohan, Iggy, Lisa Lisa, Josuke Higashikata, Hol Horse e Pet Shop nelle pagine del manga.

Dal punto di vista dell’adattamento anime, prosegue il viaggio di Jolyne Cujoh. Infatti ritornerà la sesta parte, Stone Ocean, questo autunno su Netflix.

Ora sembra che la Warner Bros Japan stia lasciando intendere che ci saranno delle grandi novità in arrivo a luglio.

Infatti oggi riportiamo che la pagina Twitter ufficiale di Warner Bros. Japan Anime, wb_anime, ha risposto a un fan.

Per l’utente è davvero il suo giorno fortunato in quanto Warner Bros. Japan afferma che i fan della serie potrebbero aspettarsi un nuovo aggiornamento per il franchise a luglio quest’anno.

Di seguito riportiamo quanto abbiamo descritto:

I appreciate your love for jojo🙏

Look forward to news sometime in July — Warner Bros. Japan Anime (@wb_anime) May 21, 2022

Anche se questo aggiornamento potrebbe riguardare la storia del penitenziario di Green Dolphin Street, ci sono molte storie del manga di JoJo che devono ancora ricevere un adattamento animato.

Tra questi ricordiamo che ci sono diversi capitoli di Così parlò Rohan Kishibe che devono essere animati, la serie spin-off di Purple Haze Feedback che segue una delle stelle di Golden Wind e molte altre storie spin-off.

Recentemente inoltre il mangaka Hirohiko Araki ha confessato in un’intervista la sua dedizione e amore per JoJo al punto che lui potrebbe continuare con la serie per sempre. Di sicuro dopo questa dichiarazione ha reso felici tutti i fan della famiglia Joestar!