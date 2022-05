JoJo's Bizarre Adventure: un fan esegue trucchi con le carte in stile D'Arby

JoJo’s Bizarre Adventure: un fan esegue trucchi con le carte in stile D’Arby

JoJo’s Bizarre Adventure: un fan esegue trucchi con le carte in stile D’Arby

L’utente di Reddit Tarntanya si è vestito come Darby, ricreando molti dei trucchi con le carte che il seguace di Dio Brando ha usato nel tentativo di fermare Jotaro Kujo, Joseph Joestar e i loro alleati quando si trattava di conficcare finalmente un paletto nel cuore del vampiro che ha tormentato la stirpe Joestar per anni:

Attualmente, i nuovi episodi di Stone Ocean arriveranno su Netflix in autunno, mentre la David Production produrrà ancora una volta le puntate della sesta parte di JoJo’s Bizarre Adventure.

Mentre il fronte anime continua a marciare, il manga di JoJo’s Bizarre Adventure sta pubblicando le storie secondarie di Thus Spoke Kishibe Rohan e Crazy DIamond’s Demonic Heartbreak.

Sebbene non sia stato confermato alcun adattamento anime dopo Stone Ocean, ci sono molte storie del mondo dei JoJo Bizarre Adventure da tradurre in futuro.

Le Bizzarre Avventure di JoJo raccontano la storia dei Joestar ormai da decenni: Hirohiko Araki ha lavorato al manga fin dagli anni ’80 e ha intenzione di continuare il suo lavoro con l’imminente nona parte della serie, JoJo Lands.

Mentre Stone Ocean è l’attuale adattamento anime che rilascia nuovi episodi su Netflix, un fan è entrato nelle stagioni passate, per ricreare alcuni dei trucchi del jolly eseguiti dal villain D’Arby, un seguace di Dio Brando che è apparso per la prima volta durante Stardust Crusaders.

D’Arby è stato uno dei nemici più apprezzati di JoJo’s Bizarre Adventure, in quanto disponeva di uno Stand che gli permetteva di rubare le anime di chiunque accettasse di stipulare un contratto di gioco con lui.

Con il suo Stand, Osiris, in grado di capire quando gli avversari di D’Arby sentivano la sconfitta nei loro cuori, l’utente dello Stand che giocava a carte era un avversario di tutto rispetto per Jotaro e compagnia.

Alla fine, Kujo è stato in grado di sconfiggere D’Arby al suo stesso gioco, nonostante i suoi numerosi trucchi con le carte, anche se l’antagonista ha rappresentato un ostacolo sulla strada per sconfiggere Dio Brando e il suo Stand, il terribile The World.