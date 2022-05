JoJo: Così parlò Rohan Kishibe: svelato il prossimo capitolo

Così parlò Rohan Kishibe doveva essere un soggetto originale della serie JoJo, ma in seguito l’autore decise di farne uno spin-off con protagonista Rohan Kishibe, personaggio di Diamond is Unbreakable.

Tuttavia si tratta comunque di una delle storie spin-off più importanti. Si ricorda infatti che Conta in totale nove capitoli autoconclusivi raccolti in due volumi.

Ma quello che si chiedono gli appassionati è quando tornerà il prossimo capitolo della serie. Possiamo rispondere che questo arriverà prima di quanto si possa pensare. Riprenderà da quello precedente, “Drip Style Painting”, che vedeva Kishibe Rohan sfondare in modo esilarante il quarto muro. Così facendo si rivolge direttamente ai lettori accennando agli orrori che stanno per sorgere nella sua vita.

Il prossimo capitolo di Così parlò Kishibe Rohan arriverà molto presto su Ultra Jump il 19 maggio. Qui sarà pubblicata la seconda parte di “Drip Painting Style” che ha visto Rohan rompere il quarto muro e chiacchierare di discussioni che aveva sul cambiamento climatico e altri argomenti.

Lo spin-off della serie principale ha ricevuto un adattamento anime, ma anche una serie televisiva live-action.

Le Bizzarre Avventure di JoJo: il manga

Lo spin-off di cui abbiamo parlato fa parte del manga principale Le Bizzare Avventure di JoJo. Parliamo di un manga scritto e disegnato da Hirohiko Araki, pubblicato in Giappone dal 1987 sulla famosa rivista Weekly Shonen Jump della casa editrice Shueisha.

In Italia invece è pubblicato dalla Star Comics dal 1993.

Il manga ha ottenuto un successo straordinario al punto da potersi considerare il maggior successo commerciale di Shonen Jump. Alcuni lo definiscono come un capolavoro di un artista originale. Per quanto riguarda lo stile del manga, non viene propriamente definito “bello”, tuttavia riesce ad evitare la rigidità tipica di altre opere degli anni ottanta.