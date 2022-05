Jojo: una particolare Figure di Jotaro arriva sul mercato nell’estate 2022

Jojo arriva con nuove Figure!

Medicos Entertainment ha mostrato un prototipo di action figure di Jotaro Kujo, come appare in JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean. Questo oggetto sarà disponibile per il pre-ordine nell’estate del 2022. Anche nella versione non dipinta.

Il Tweet utilizza la citazione di Jotaro a Jolyne in Stone Ocean, quando le dice che ha sempre tenuto a lei. Oltre al motivo a serpente, possiamo vedere le articolazioni sulle ginocchia e sui gomiti. Sembra anche che abbia una giuntura sul petto, il che significa che è possibile modificare la parte superiore del corpo probabilmente.

Altre action figure di JoJo’s Bizarre Adventure di Medicos Entertainment in arrivo sono Rohan Kishibe e Polnareff di Vento Aureo. La figura di Polnareff è disponibile per il pre-ordine. La figura di Rohan sarà disponibile a partire dal 12 maggio 2022. Ecco le figure di Jojo!

Jotaro è stato il protagonista di JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders (Parte 3), ma ha ancora un ruolo in Stone Ocean (Parte 6). È il padre della protagonista Jolyne. Jotaro appare nella serie quando va a trovare la figlia in prigione. Stone Ocean è disponibile su Netflix. La seconda parte della serie sarà trasmessa sul servizio a partire dall’autunno 2022.

Rohan al Louvre è un fumetto scritto da Hirohiko Araki nel 2010 in collaborazione col museo del Louvre di Parigi, dove sono state esposte le tavole.

Questa è una delle dieci collaborazioni fatte dal Louvre con dei mangaka per l’evento Le Louvre et la bande dessinée.

In Italia il volume è stato pubblicato nel 2012 da 001 Edizioni, sotto l’etichetta Hikari. Il volume è completamente a colori, con sovraccoperta e pagine in cartoncino.

Una ristampa, identica all’edizione originale, è poi stata pubblicata a marzo 2022.