L’autore di Jojo Hirohiko Araki, ci invita ad amare l’arte tramite un evento davvero speciale!

Il famoso mangaka presenterà il prossimo episodio di Sunday Art Museum, sulla rete NHK ETV, un programma che parla di arte e artisti comprensivi di qualsiasi disciplina, luoghi e periodi.

L’episodio presentato dal sensei Araki si concentrerà sulle opere del Metropolitan Museum of Art, un tema a lui molto legato.

Araki spiegherà come apprezzare ed amare pittura occidentale, dal punto di vista di un’artista. Nello stesso episodio, il professor Atsushi Miura dell’Università di Tokyo parlerà della sua passione per l’arte occidentale, con particolare attenzione alla religione e ai miti.

Quindi tra arte, folklore, mito e passione il maestro Hirohiko Araki ci proietterà nelle sue passioni e nelle sue ispirazioni, che abbiamo avuto modo di vedere e leggere nel corso degli anni grazie a JoJo’s Bizarre Adventure.

Nelle storie di Jotaro, Josuke, Rohan e compagnia possiamo notare spesso e volentieri citazioni artistiche, sia a livello di scrittura che di messa in scena.

L’esempio lampante è l’intera epopea che il mangaka ha dedicato a Rohan Kishibe, dove il suo personaggio visita il Louvre, nello spin-off Rohan al Louvre.

La puntata con l’autore di Jojo di Sunday Art Museum andrà in onda l’8 maggio.

In calce un’anticipazione in immagini della puntata di Sunday Art Museum:

Rohan al Louvre è un fumetto scritto da Hirohiko Araki nel 2010 in collaborazione col museo del Louvre di Parigi, dove sono state esposte le tavole.

Questa è una delle dieci collaborazioni fatte dal Louvre con dei mangaka per l’evento Le Louvre et la bande dessinée.

In Italia il volume è stato pubblicato nel 2012 da 001 Edizioni, sotto l’etichetta Hikari. Il volume è completamente a colori, con sovraccoperta e pagine in cartoncino.

Una ristampa, identica all’edizione originale, è poi stata pubblicata a marzo 2022.

Il giovane mangaka Rohan Kishibe, personaggio della quarta parte de Le Bizzarre Avventure di JoJo, decide di andare al Louvre poiché si ricorda di un evento accaduto dieci anni prima nella locanda di sua nonna dove una ragazza gli raccontò’ la leggenda di un pittore del 1700, Nizaemon Yamamura, che scoprì nel tronco di un albero millenario un pigmento nero particolare, ma tagliandolo venne condannato a morte dal signore locale.

Così dieci anni dopo Rohan si reca al Louvre per vedere il quadro ma scopre che è in un deposito abbandonato, lo Z-13. Scortato da altre 4 persone si reca nel deposito ma scoprono non solo che il quadro è maledetto dall’odio di Nizaemon e uccide chiunque gli si avvicini rievocando i propri ricordi.

ma anche che il pigmento nero era ricavato da delle creature, simili a ragni, di quel colore e ogni volta che qualcuno cerca di toglierlo dall’ombra il quadro lo uccide.

Inoltre dal quadro esce la ragazza che dieci anni prima gli aveva raccontato quella storia che si scoprirà essere dopo una discendente di Rohan stesso e una proiezione del quadro. Dopo essere sopravvissuto togliendosi i ricordi con il suo Heaven’s Door e dopo aver cancellato le scritte sulla sua testa, torna a Morioh.