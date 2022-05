JoJo: Araki si mostra al lavoro in nuove foto

Molti sono i manga che hanno fatto la storia nel corso della loro serializzazione e JoJo è uno di questi. La fama che ha registrato in patria e anche nel resto del mondo è da record e soprattutto il mangaka Hirohuko Araki ha recentemente confessato una cosa che può solo fare piacere a tutti gli appassionati.

In questa occasione ha affermato che andrebbe avanti con JoJo per sempre, dimostrando quanta voglia di lavorare abbia quest’uomo.

Ma cosa rende JoJo unico e diverso da tutti gli altri manga?

Il mondo dei Joestar innanzitutto è davvero variegato. Gli appassionati hanno potuto conoscere molte storie sui personaggi secondari che hanno fatto parte dell’universo creato da Hirohiko Araki.

Ora, per celebrare la carriera del mangaka e concentrarsi sul suo ultimo lavoro, è stato realizzato un servizio fotografico con il mangaka protagonista.

Si tratta di un modo per pubblicizzare il suo ultimo lavoro in Così parlò Rohan Kishibe.

Quest’ultima è sicuramente una delle più grandi storie secondarie dell’universo di Joestar. Hirohiko Araki ha chiaramente un’affinità per il mangaka che brandisce lo Stand noto come Heaven’s Door.

Questo anno corrente offrirà ai fan storie secondarie che vedono i ritorni di Josuke Higashikata, Lisa Lisa, Hol Horse e Iggy per citarne alcuni. Chiaramente vuole riportare in vita i personaggi del passato della serie.

L’insider Mainichi ha condiviso nuove foto del mangaka dell’universo dei Joestars, Hirohiko Araki.

Lo si può vedere al lavoro mentre cerca di raccontare e disegnare la storia di Kishibe Rohan. Si ricorda che non solo ha ricevuto un adattamento anime ma anche una serie televisiva live-action in lavorazione.

Al momento, non ci sono molti dettagli circa la storia per la nona parte de Le Bizzarre Avventure di JoJo.

Dai un’occhiata alla sinossi di Così parlò Rohan Kishibe di seguito:

Rohan Kishibe accompagna Kyoka Izumi, un editor di riviste manga, in una casa in un villaggio lontano dalla civilizzazione. I due scoprono presto che nel villaggio c’è un gruppo di milionari, diventati tutti misteriosamente ricchi all’età di 25 anni. Rohan e Izumi entrano in una delle case solo per ritrovarsi poi intrappolati da un potere misterioso che non li lascerà procedere a meno che non seguano specifiche regole o ne subiscano le conseguenze.