Le bizzarre avvenuture di JoJo: scopri qual è l’hobby di Hirohiko Araki

Le bizzarre avvenuture di JoJo è uno dei manga più famosi e conosciuti tra gli appassionati del genere. Il successo che ha raggiunto e i vari traguardi registrati sono notevoli e rimarranno nella storia. Infatti ha venduto solo in patria oltre 80 milioni di copie rendendola una delle serie di maggior successo commerciale mai pubblicata su Weekly Shonen Jump.

La storia è articolata intorno alle peripezie della famiglia Joestar; ciascuna delle otto serie si sofferma sulle avventure di uno dei suoi discendenti, e ognuna si svolge in un diverso momento storico.

Ora, in una recente intervista con Ultra Jump, il mangaka della serie, Hirohiko Araki, ha condiviso ciò che ama fare online e come trascorre il suo tempo quando non disegna i vari membri del suo famoso mondo di anime. Inutile dire che è un hobby particolare, come ci si aspetterebbe dal mangaka responsabile dei Joestars.

Nell’ultimo numero di Ultra Jump Araki ha rivelato cosa gli piace guardare su Internet e la sua risposta è stata strana ed esilarante. Questa sua risposta riflette lo spirito delle avventure dei Joestar:

“Video online. Gli unici che guarderò mai sono quelli di persone che cadono. Mi chiedo come mai non ce ne siano di più”

Per quanto riguarda la serie animata, tornerà questo autunno su Netflix, con i prossimi episodi di Stone Ocean destinati al servizio di streaming.

Il manga di Stone Ocean è terminato nel 2003. In Italia Star Comics l’ha distribuito da febbraio 2002 ad aprile 2004.

L’intera serie è ambientata negli Stati Uniti d’America e racconta le avventure di Jolyne Kujo, giovane figlia di Jotaro Kujo. Si tratta dell’unica serie del manga nella quale il protagonista è di sesso femminile.

Negli ultimi episodi Jolyne Cujoh, la figlia di Jotaro di Stardust Crusader, stava tentando di salvare suo padre da un piano messo in atto dall’oltretomba da Dio Brando.

Il defunto vampiro aveva come alleato il sacerdote del penitenziario Green Dolphin Street, alias Pucci. I ricordi di Jotaro e le abilità di Stand sono stati rubati. In questo modo Jolyne è costretta non solo a cercare di salvarlo, ma anche a ripulire il suo nome in modo che possa sfuggire alla sua attuale prigionia.