JoJo: guarda il crossover con Better Call Saul

Le bizzarre avventure di JoJo è una delle serie di maggior successo commerciale mai pubblicata su Weekly Shonen Jump. Come tutti gli appassionati sanno, le vendite hanno determinato i traguardi record della serie di Hirohiko Haraki hanno raggiunto oltre 80 milioni di copie solo in patria.

Anche se non è definito propriamente “bello”, lo stile di Hirohiko Araki evita la rigidità tipica degli altri manga degli anni ottanta. Tra le altre caratteristiche che hanno portato al successo di Jojo è il clima di suspense di vero e proprio “terrore” che pervade la storia, i dialoghi e la trama.

Da questo possiamo dedurre una cosa molto importante. Bisogna ricordare che chi permette a una serie di restare viva nella testa dei lettori non è solo il talento o la bravura del mangaka. Sono proprio i fan!

Infatti sappiamo che sono capaci di tutto. Danno vita alle loro teorie, ne discutono, fino a renderla possibile. Oppure realizzano dei crossover impensabili, sono davvero capaci di tutto.

Infatti oggi proponiamo il seguente quesito: e se JoJo si incrociasse con Saul Goodman di Better Call Saul?

Sappiamo che Stone Ocean ha introdotto il suo primo protagonista femminile. Così facendo ha anche condiviso una storia che si svolge all’interno delle mura di una prigione di massima sicurezza. Jolyne Cujoh lavora per riabilitare il suo nome e salvare la vita di suo padre.

Nei primi giorni di Jolyne, il suo avvocato non era esattamente in ascesa, quindi un artista ha colto l’occasione per dare al proprietario dello Stone Ocean Stand un nuovo avvocato che molti potrebbero conoscere della serie di successo Better Call Saul.

L’artista GrandGuerilla ha condiviso direttamente sulla sua pagina Twitter un impressionante adattamento di una delle prime scene della serie anime di Stone Ocean. Di seguito ne riportiamo il risultato sbalorditivo:

Non si può non riconoscere l’avvocato che ha protetto con ogni stratagemma Walter White e Jesse Pinkman in Breaking Bad.

La realizzazione è incredibile e farebbe quasi piacere averlo nel cast di JoJo. Saul Goodman qui prende il posto dell’avvocato di Jolyne Cujoh.

I primi dodici episodi de Le bizzarre avventure di JoJo: Stone Ocean sono arrivati su Netflix alla fine dell’anno scorso. I prossimi episodi, come abbiamo annunciato, usciranno questo autunno su Netflix, per continuare la storia di Jolyne.