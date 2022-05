Jojo: Stone Ocean: può Netflix migliorare la distribuzione della serie?

Le bizzarre avventure di JoJo è una delle serie di maggior successo commerciale mai pubblicata su Weekly Shonen Jump. Di fatto ha venduto oltre 80 milioni di copie nel solo Giappone.

Lo stile del manga è la grossa novità che lo porta a distinguersi dalla corrente artistica e stilistica del periodo.

Anche se non è definito propriamente “bello”, lo stile di Hirohiko Araki evita la rigidità tipica degli altri manga degli anni ottanta. Tra le altre caratteristiche che hanno portato al successo di Jojo è il clima di suspense di vero e proprio “terrore” che pervade la storia, i dialoghi e la trama.

Ora veniamo a Stone Ocean, la sesta serie del manga Le bizzarre avventure di JoJo edita su Weekly Shonen Jump dal 2000 al 2003.

La serie introduce la sua prima protagonista femminile. Ricordiamo che l’adattamento anime è finalmente arrivato su Netflix alla fine dello scorso anno. Tuttavia i fan non hanno apprezzato moltissimo la gestione del servizio streaming.

Ora è importante ricordare che la serie che tornerà questo autunno. Visti i precedenti malcontenti, cosa potrebbe fare Netflix per non farne emergere altri?

Netflix nella gestione delle serie animate e non, pubblica tutti gli episodi nello stesso momento, piuttosto che rilasciarli gradualmente.

Di sicuro questo può essere vantaggioso per alcuni spettatori. Però non da’ proprio l’idea alla comunità di assorbire i singoli episodi, parlarne e discutere di ciò che accadrà negli episodi successivi. C’è mancanza di dibattito.

Ad esempio “JoJo Fridays” ha dato vita alla comunità di Joestar durante le precedenti stagioni della serie. Ricordiamo con la quinta serie Golden Wind (“Vento aureo”). Qui gli spettatori si tuffavano completamente nella storia, i cui episodi erano spalmati in lunghe settimane.

Scoprirai che molti fan degli anime sono in qualche modo d’accordo sulla modalità di rilascio di Netflix per JoJo. Ma per quale motivo?

A quanto pare Netflix rilascerà una dozzina di episodi contemporaneamente, con quasi un anno di distanza. Questo potrebbe cambiare per una terza parte di episodi. La probabilità di una terza parte è alta considerando che gli ultimi episodi non copriranno tutti gli eventi di Stone Ocean.

Si tratta di una modalità simile a quella de L’Attacco dei Giganti adottata da Studio MAPPA. Infatti dopo la fine della seconda parte della quarta e ultima stagione, ci sarà una terza parte in arrivo nel 2023.