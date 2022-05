JoJo’s Bizarre Adventure sicuramente oltre l’intrattenimento regala anche delle vicende e delle fasi riflessive, volte a racchiudere tutti i messaggi e le esperienze di vita apprese dalla serie. Anche se si tratta di un’anime, la scrittura può essere qualitativamente alta e perché no, contenere anche dei forti simbolismi evocativi, che nei fan si mutano in “lezioni”.

Tramite Reddit possiamo carpire cosa ha trasmesso l’anime di Jojo ai fan, che puntualmente sono sempre pronti a mostrare tutta la devozione all’epopea trentennale del maestro Araki.

Dalle onnipresenti battute (che confermano l’apprensione delle “Jojo Pose”) fino alle rivelazioni più serie, l’utenza si è scatenata in un’accesa discussione nei commenti sotto i vari post riguardanti il tema discusso in sede; in calce per approfondimenti vari.

JoJo’s Bizarre Adventure ha sicuramente acquisito una nomea maggiore con l’ultima stagione, Stone Ocean, che arriva su Netflix e racconta la storia unica di Jolyne Cujoh come prima protagonista femminile del franchise.

Con il 2022 che vedrà l’uscita di nuove storie manga che seguono personaggi del calibro di Kishibe Rohan, Hol Horse, Josuke Higashikata e altri, un certo numero di fan di Joestar ha preso la parola su internet per discutere quali lezioni di vita hanno imparato dal franchise creato da Hirohiko Araki. Considerando quanto sia strana la serie, ci sono sicuramente alcune lezioni esilaranti da imparare.

JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean è impostato per tornare questo autunno, con una nuova trache di episodi che tornano a narrare le vicende di Jolyne mentre cerca non solo di riabilitare il suo nome, ma anche di salvare la vita di suo padre, Jotaro, dato che la sua memoria e lo Stand sono stati rubati dal nefasto Pucci.

Con il prete della prigione di Green Dolphin Street che ospita un suo Stand nefasto in Whitesnake, aspettatevi che quest’autunno vengano rivelati molti altri segreti su Pucci e i suoi legami con il vampiro Dio Brando. Le battaglie all’ultimo stand si sprecano senza ombra di dubbio, anche se i prossimi 12 episodi di certo non chiuderanno la storia.

Infatti Netflix giocando d’astuzia (come spesso accade) ha deciso di dividere la serie in 3 parti, ovviamente suddivise in 12 episodi, così da coprire un arco ufficiale comprensivo di tre anni, donando anche accessi maggiori alla loro piattaforma.