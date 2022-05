JoJo: Hirohiko Araki confessa che andrebbe avanti con la serie per sempre

Hirohiko Araki ha lavorato a Le bizzarre avventure di JoJo dagli anni ’80. Attualmente il mangaka ha sessantuno anni, e non ha ancora smesso di continuare a realizzare materiale per la serie tra le più famose in Giappone e al mondo.

Al momento, infatti, continua a catturare l’attenzione dei suoi fan con la serie spin-off intitolata Così parlò Kishibe Rohan. Al momento il mangaka progetta di lavorare alla nona parte del franchise, attualmente intitolata JoJo Lands.

In questa occasione il mangaka ha parlato del tempo che pensa di impiegare ancora per raccontare le avventure dei Joestars. Il suo annuncio rispecchia benissimo la sua personalità. Senza contare che quanto afferma Hirohiko Araki renderà di sicuro tutti gli appassionati che sospettano una fine della serie.

Di seguito riportiamo la dichiarazione di Araki stesso:

“Se JoJo diventa l’unica serie degna di nota su cui lavoro, mi va bene. Avete presente i produttori di ceramiche che lavorano anche dopo aver compiuto 90 anni? È qualcosa che ammiro. Mi piacerebbe continuare a scrivere JoJo per sempre .”

Questo messaggio è di forte impatto perché oltre alla dimostrazione di una forte determinazione, il mangaka è davvero legato al suo manga.

Per quanto riguarda gli anime, Stone Ocean uscirà su Netflix questo autunno. Riprenderà la storia di Jolyne Cujoh che tenta di ripulire il suo nome nel tentativo di salvare suo padre tra le mura del penitenziario di Green Dolphin Street.

Su Netflix, Stone Ocean molto probabilmente riceverà più puntate dopo questo blocco di episodi in arrivo, se segue la storia del manga in modo fedele.

Il 2022 non vedrà solo il ritorno di Stone Ocean, ma regalerà anche nuovi capitoli di Così parlò Kishibe Rohan. Questa serie raccolta storie brevi pubblicate tra il 2008 e il 2013 con protagonista Rohan Kishibe.

Per quanto riguarda la sinossi dell’adattamento anime di Così parlò Kishibe Rohan, la condividiamo di seguito: