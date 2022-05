Weekly Shonen Jump: svelati i volumi in uscita nel mese di agosto!

Weekly Shonen Jump, conosciuta anche come Jump, è una delle più longeve testate settimanali di manga pubblicate in Giappone da Shūeisha, con una tiratura di oltre tre milioni di copie.

Shonen Jump è rivolto principalmente ai ragazzi, come indica il termine shonen. Al suo interno sono pubblicati manga di azione e avventura, spesso aventi ragazzi come protagonisti. Sulla rivista sono stati pubblicati molti manga Shueisha di fama internazionale e di successo mondiale.

Weekly Shonen Jump pubblica i commenti di alcuni mangaka

Moltissimi appassionati di manga hanno scoperto la rivista grazie a tantissimi manga di successo che ne hanno fatto la storia. Tra questi ricordiamo One Piece, Dragon Ball e Naruto su tutti, ma anche i più recenti come Jujutsu Kaisen, Demon Slayer e My Hero Academia.

Di seguito riportiamo le novità dei volumi che debutteranno nel mese di agosto di quest’anno. L’aggiornamento arriva dall’insider WSJ_manga che ha condiviso una lista sulla sua pagina Twitter:

Weekly Shonen Jump August Volume List · ONE PIECE 103

· Jujutsu Kaisen 20

· Me & Roboco 9

· SAKAMOTO DAYS 8

· The Elusive Samurai 7

· WITCH WATCH 7

· Blue Box 6

· Ayashimon 3

· Protect Me, Shugomaru! 3

· Akane Banashi 2

· Earthchild 2 — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) May 29, 2022

Tra i manga più famosi e anche più attesi ecco One Piece con il suo volume numero 102, seguito da Jujutsu Kaisen che raggiunge quota 20.

I manga che invece hanno cominciato relativamente da poco ma che stanno registrando già un forte successo ecco Sakamoto Days, di cui uscirà con il volume numero 8 e Witch Watch con il settimo volume.

Al momento tra i manga menzionati, One Piece sta per accompagnare i fan alla fine dell’arco narrativo di Wano Country. Cappello di Paglia pare sia riuscito finalmente a sconfiggere l’Imperatore Kaido dopo aver risvegliato il Gear Fifth.

Si tratta in assoluto dello scontro più longevo mai registrato nel manga di Oda, a dimostrazione del fatto che questa parte del manga era molto importante.

Jujutsu kaisen invece vede al centro delle vicende Yuji Itadori che ha ingerito le dita del temibile Sukuna. Dopo questa mossa azzardata del protagonista per difendere i suoi amici, diventa il contenitore di Sukuna. Vista la minaccia costante che è imprevedibile e potrebbe scatenarsi da un momento all’altro, entra nell’accademia degli stregoni. Qui Gojo lo prende sotto la sua ala ma solo affinché mangi tutte le dita di Sukuna per poi essere ucciso.

Al momento il manga si sta concentrando sul Cullin Game che ha visto Panda entrare in azione e al momento la sua vita è in pericolo.