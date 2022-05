Jujutsu Kaisen: Panda fa il suo debutto nel Culling Game

Jujutsu Kaisen presenta moltissimi personaggi e tra questi ce ne sono anche di bizzarri. Infatti Panda rientra tra questi.

Nel capitolo più recente della serie Panda ha debuttato con il suo primo e forse ultimo combattimento nel Culling Game.

L’arco del Culling Game ha già visto Yuji Itadori e gli altri darsi da fare nei loro primi intensi combattimenti nel micidiale torneo nelle colonie di Tokyo n.1 e di Sendai. Adesso la concentrazione è posta sui combattimenti nella colonia di Tokyo n. 2.

Dopo aver mostrato il primo grande incontro di Kinji Hakari nel torneo, l’ultimo capitolo si è sorprendentemente concentrato sulla complicata situazione di Panda.

Come mostrato in precedenza quando Yuji e Megumi erano entrati nella colonia numero 1 di Tokyo, vigeva una regola particolare.

Di cosa si tratta? Tutti coloro che facevano il loro debutto nel Culling Game vengono separati in punti diversi posizionati casualmente nell’area.

In questo entra in gioco Panda, soprattutto per evidenziare la sua sfortuna. Panda purtroppo si ritrova esattamente dove si trova Hakari. Per di più non ha nessuno che possa spalleggiarlo. Questo vuol dire solo una cosa. Panda si ritrova ad affrontare per primo il combattente che è probabilmente il più letale nella colonia in questo momento.

Il capitolo 184 di Jujutsu Kaisen si apre con Panda visibilmente preoccupato, mentre riflette sulla prima mossa che potrebbe fare.

Si siede immobile per la maggior parte mentre cerca di avere un’idea di quello che lo circonda. Sembra di seguito deluso dal fatto che lui e Hakari erano stati separati perché sperava di sfruttare Hakari come combattente principale.

Ma quando decide finalmente di muoversi, finisce per incrociare la strada con Kashimo.

Questo è probabilmente lo scenario peggiore per Panda. Una volta che Kashimo lo identifica come un giocatore, inizia immediatamente la lotta.

Nonostante tutte le potenti tecniche di Panda che abbiamo visto e e quelle inedite, le tecniche maledette elettriche di Kashimo distruggono il corpo di Panda e lo lasciano insanguinato e al limite della resistenza.

Ma cosa succederà a Panda? Anche se questo è il suo primo grande combattimento nel Culling Game, probabilmente sarà anche l’ultimo?