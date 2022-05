Jujutsu Kaisen 0: quali sono i veri sentimenti di Gojo verso Geto?

Jujutsu Kaisen ha colpito tantissimo non solo i lettori ma anche gli spettatori dell’adattamento. Moltissimi possono essere i richiami ad altre serie di successo in quanto Jujutsu Kaisen ha delle meccaniche simili. Il protagonista, Yuji Itadori è il contenitore di Sukuna, un pò come Naruto il jinchuriki di Kurama, la Volpe a nove code.

Però la dinamica dei combattimenti e dell’intrecciarsi delle relazioni interpersonali è unico. Infatti il modo in cui Todo e Yuji legano è quasi surreale ma assolutamente divertente.

La prima stagione animata è realizzata di Studio MAPPA, che si è fatto un nome anche con l’adattamento della quarta stagione de L’Attacco dei Giganti. Al momento i fan sono in attesa di poter guardare la seconda stagione dell’anime, annunciata a febbraio 2022. È prevista per il 2023.

Jujutsu Kaisen ha avvicinato moltissimi lettori anche grazie al film Jujutsu Kaisen 0, del quale abbiamo annunciato la fine della proiezione nei cinema giapponesi.

Recentemente, a proposito del film, è emersa la notizia dell’uscita del film in Blu-Ray in Giappone.

Di recente Park ha rilasciato un nuovo commento proprio in occasione della sulla sua uscita in Blu-ray in Giappone. In questa occasione il regista ha parlato dei veri sentimenti di Gojo e Geto l’uno per l’altro mentre il film contrappone gli ex migliori amici in una lotta all’ultimo sangue.

“Penso che siano migliori amici, ma Gojo deve interrompere la sua relazione con Geto che è diventato un utilizzatore della maledizione. Deve porre fine all’uomo di nome Geto. La tristezza della separazione è il tema della relazione tra i due nel film. Nel momento in cui viene fuori la parola “Geto”, Gojo reagisce in modo diverso dal solito. Anche i sentimenti di Gojo sono espressi in questi dettagli”.

Geto ha scelto di abbandonare la società degli stregoni e i suoi amici nonostante anni di allenamento. Tuttavia, Gojo non è stato così facilmente influenzato.

Nonostante volesse salvare Geto, non si può negare che questi due condividano un legame tragico. La seconda stagione di Jujutsu Kaisen lo trasformerà ancora di più quando Gojo verrà a sapere del destino post mortem del suo amico.

In Italia la possibilità di vedere il film di Jujutsu Kaisen si è concretizzata al Comicon di Napoli.