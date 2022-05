Jujutsu Kaisen: questo cosplay di Sukuna è sbalorditivo

I cosplayer sono quei soggetti che danno uno sfogo più coinvolgente alla creatività di chi decide di farli. Oggi infatti vedremo uno dei cosplay di un personaggio di Jujutsu Kaisen mai realizzati.

Chiaramente bisogna fare una breve distinzione perché ci sono i cosplayer che lo fanno per il gusto di divertirsi, e i professionisti. Sicuramente la componente del divertimento non manca per questa categoria.

Il cosplay permette di aumentare la risonanza di un manga, semplicemente interpretando un personaggio di una serie manga preferito. Questo succede anche per il manga Jujutsu Kaisen.

Parliamo di un manga famosissimo e soprattutto seguito in Italia, in quanto i lettori sono appassionati delle vicende di Itadori Yuji. Si tratta di un giovane ragazzo dal fisico magro e muscoloso.

Yuji è uno degli studenti più potenti e talentuosi della sua scuola. Satoru Gojo, il suo sensei, lo comsidera al pari di Yuta Okkotsu e Kinji Hakari. Sostiene anche che sarà uno dei tre studenti a superere la sua forza. Questo anche se non ha avuto mai collegamenti con il mondo degli stregoni prima dell’incidente di Shibuya.

Yuji è in grado di affrontare e sconfiggere le maledizioni di Grado 1 e di Grado Speciale. Dopo aver mangiato le dita del temibile Sukuna, Yuji acquisisce abilità fisiche sovrumane che combina magistralmente con la sua energia maledetta. Riesce a contenere Sukuna senza effetti negativi.

Uno dei dettagli fi Yuji sono i segni sul volto quando si scambia con Sukuna e da alcune parti del suo corpo spunta la bocca o gli occhi del demone che ospita.

Questi dettagli sono elementi che i cosplayer che decidono di interpretare realizzano con cura e dedizione. Infatti lilycos_universe sulla propria pagina Instagram ha realizzato un cosplay perfetto e assolutamente fedele al punto da non sembrare vero!

Guarda di seguito il risultato finale del cosplay:

Come anticipato, si tratta di un risultato finale a dir poco sbalorditivo che rispecchia tutto il lato malefico e spietato di Sukuna!

Il cosplay in controluce fa sembrare Sukuna assolutamente terrificante, e Yunomi ha azzeccato ogni parte dell’abito del personaggio.

Dalla veste ampia alle fasce per le braccia e altro ancora, la parrucca e la pittura per il viso completano il cosplay, ovviamente. E per rendere le cose ancora più fedeli al personaggio, Yunomi ha lo smalto nero sulle unghie.