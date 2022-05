Jujutsu Kaisen: annunciata la nuova figure di Sukuna

Jujutsu Kaisen è un manga che ha riscosso molto successo non solo grazie alla serie animata, ma anche grazie al film Jujutsu Kaisen 0, la cui proiezione nei cinema giapponesi si fermerà a partire dal 29 maggio.

Itadori Juji è il personaggio principale della serie di Gege Akutami. In un certo senso potrebbe ricordare altri personaggi iconici nel mondo dei manga, come ad esempio Naruto. Sono entrambi dei contenitori. Naruto è il cosiddetto jinchuriki di Kurama la volpe a nove code, mentre Juji ospita il re delle maledizioni, Sukuna.

Tra i due il rapporto si mostra fin da subito non dei migliori, ma al momento il protagonista riesce a controllarlo.

Lo stesso si vede con Ichigo Kurosaki in Bleach e Nezuko in Demon Slayer. Sono personaggi che tentano di trattenere un demone che mette in difficoltà i protagonisti portandoli anche a compiere azioni molto pericolose.

Tuttavia Sukuna è comunque un interessante ostacolo per Yuji Itadori e i suoi compagni stregoni alla Jujutsu Tech. Infatti la sua presenza mette comunque a repentaglio la vita del protagonista perché altri stregoni vorrebbero eliminarlo.

Oggi annunciamo che probabilmente proprio Sukuna è destinato a ricevere una sua statua che cattura il significato e la spavalderia di questo demone quasi invincibile che si nasconde all’interno di Yuji.

L’aggiornamento arriva dall’utente kaikaikitan che direttamente sulla propria pagina Twitter ha condiviso la notizia mostrando anche che tipo di figure aspettarci.

Ryomen Sukuna Shibuya Scramble 1/7 Scale Figure has been announced! pic.twitter.com/vDUhr5GGWk — shiro (@kaikaikitan) May 8, 2022

La società Shibuya Scramble realizzerà la figure. La stessa si era precedentemente concentrata su personaggi come Sword Art Online, Re: Zero Starting Life in Another World solo per citarne alcuni

Riguardo la serie animata ricordiamo che la seconda stagione di Jujutsu Kaisen è prevista nel 2023. Al momento Studio MAPPA non ha ancora rivelato la data esatta di rilascio. La prima stagione invece è presente su Crunchyroll e gli appassionati in Italia possono guardarla con i sottotitoli.

Il manga continua a raccontare la storia degli stregoni con trame importanti che saranno adattate.