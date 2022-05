Jujutsu Kaisen 0: annunciata la fine delle proiezioni del film in Giappone

Jujutsu Kaisen è tra i manga che negli ultimi anni stanno raggiungendo traguardi importantissimi e incredibili. La serie manga di Gege Akutami è il sequel di una serie mensile di quattro capitoli chiamata L’istituto di arti occulte di Tokyo. In seguito però viene pubblicata sotto forma di volume con il titolo Jujutsu kaisen 0.

Il film è uscito in Giappone il 24 dicembre 2021 e oggi l’insider soukatsu_ condivide sulla propria pagina Twitter una novità importante che condividiamo di seguito:

Jujutsu Kaisen 0 will officially finish its run in theaters in Japan on May 29th! hopefully this means a BD/DVD announcement soon

here is a comment from Ogata Megumi on JJK 0 ending its cinema run https://t.co/lWcuTcIC70 pic.twitter.com/LtEy3EM54F

— J @ 5️⃣包帯楽園 (@soukatsu_) May 10, 2022