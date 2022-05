Jujutsu Kaisen 0: Dynit porterà il film prequel nei cinema italiani

Jujutsu Kaisen 0 arriverà prossimamente nei cinema italiani grazie ad una collaborazione tra Dynit, Crunchyroll e Nexo Digital.

Ad annunciarlo è stata proprio Dynit tramite un post Facebook; l’azienda da anni lavora incessantemente per portare i film anime nelle sale italiane.

Questa notizia circolava da un lasso longevo di tempo tra le varie aziende, e il fatto che in Svizzera sarebbe arrivato il film nelle sale con il doppiaggio italiano, ha incrementato questa ipotesi che molto probabilmente coinvolgerà anche Crunchyroll, rendendo disponibile il film prequel in streaming completamente in italiano.

Non abbiamo ancora una data ma la conferma che prossimamente arriverà nelle sale nostrane ci fa tirare un forte respiro di sollievo.

Abbiamo spesso discusso di Jujutsu Kaisen 0 non solo per la sua egregia qualità ma anche per gli incredibili incassi al botteghino che sta ottenendo in USA e Giappone.

Ad oggi, successivamente all’essersi posizionato come il decimo film anime con più incassi di sempre, raggiunge la settima posizione, vicino a dei veri e propri giganti.

La pellicola curata da Studio MAPPA entra al settimo posto della classifica assieme a Wheatering With You – 2019, Ponyo – 2008, Il Castello Errante di Howl – 2004, Your Name – 2016, La Città Incantata – 2001, Demon Slayer: il treno Mugen – 2020. (riordinati tutti dalla sesta posizione fino alla prima).

Ricordiamo che Jujutsu Kaisen 0 è ancora presente nelle sale nipponiche e in 4 mesi di presenza ha mantenuto sempre una top 10. Nella sua terra natia il prequel di Jujutsu Kaisen ha raggiunto la cifra di ¥13.547.869.790 (all’incirca poco meno di €100.000.000).

Se parliamo di incassi totali invece ci aggiriamo sugli €174.050.533,72 superando così Stand By Me Doraemon, che ferocemente slitta a ribasso di qualche posizione.

Ricordiamo che il film è uscito solo in Giappone e negli USA quindi gli incassi totali si alzeranno ulteriormente quando arriverà nelle sale di tutto il mondo.