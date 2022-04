Jujutsu kaisen 0 è uno dei film anime con i maggiori incassi

Jujutsu Kaisen 0 ha fatto scalpore quando è uscito in Giappone l’anno scorso e il film sta lentamente mostrando ai fan di tutto il mondo tutto il suo potenziale. Infatti secondo un nuovo aggiornamento, il film è appena diventato uno dei film di anime con il maggior incasso di tutti i tempi.

L’aggiornamento proviene da Mantan Web mentre il film della serie di Akutami continua a uscire nei mercati di tutto il mondo.

Si scopre che il film ha ufficialmente incassato, in euro, poco più di 160 milioni in tutto il mondo dal suo debutto.

Ciò include i quasi 120 milioni forniti dal solo botteghino giapponese. E con questo incasso raggiunto Jujutsu Kaisen 0 è ora il nono film anime con il maggior incasso di tutti i tempi.

Il film shonen ha superato il record una volta detenuto dalla principessa Mononoke dello Studio Ghibli. Il film classico ora è al decimo posto a livello globale.

Se Jujutsu Kaisen 0 vuole continuare a scalare la classifica, dovrà sfidare Pokemon: The First Movie.

Il film si trova all’ottavo posto in questo momento, ma dato il divario di incassi qui, è difficile immaginare che Jujutsu Kaisen 0 raccolga abbastanza fondi per superarlo.

Ovviamente sono successe cose e Jujutsu Kaisen 0 potrebbe sorprendere i fan. Se dovesse tornare nei cinema prima della seconda stagione, la spinta potrebbe essere sufficiente per superare il film dei Pokemon.

Dopotutto, Jujutsu Kaisen è uno dei più grandi anime trasmessi ultimamante. Tutti gli occhi sono puntati sulla seconda stagione e i fan vorranno senza dubbio abbuffarsi ancora una volta dell’anime prima che Yuji si diriga verso la sua prossima avventura.

Ma anche se Jujutsu Kaisen 0 ha quasi finito con le sue uscite nei cinema, sta comunque registrando dei numeri impressionanti.

In Italia al momento non c’è ancora un annuncio circa un suo possibile arrivo, né tantomeno una data. Tuttavia molto presto potrebbero esserci novità per gli appassionati italiani.

Infatti, come abbiamo annunciato di recente, con il Comicon tenutosi a Napoli nei giorni precedenti ci sono buono probabilità concrete di vedere il film anche in Italia su Crunchyroll.