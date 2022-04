Jujutsu Kaisen 0: Rotten Tomatoes ha certificato il film anime!

Rotten Tomatoes ha recentemente certificato un nuovo film anime, e questo film è Jujutsu kaisen 0.

I fan di anime e manga hanno notato quanto i mezzi siano diventati più grandi solo negli ultimi anni, poiché ogni nuovo progetto giunge in più territori in tutto il mondo.

Questo risulta particolarmente evidente per alcuni importanti lungometraggi che non solo hanno battuto i record più significativi in Giappone, ma quel successo ha continuato ad accrescere, nelle loro uscite in territori internazionali.

Dopo l’uscita di Jujutsu Kaisen 0 nelle sale nazionali all’inizio di quest’anno, il film ha goduto di una colonna sonora perfetta su Rotten Tomatoes per un bel po’.

Sfortunatamente quel 100% perfetto non è più adatto poiché sono arrivate più recensioni per il film. La sua posizione attuale, tuttavia, non è affatto male poiché Rotten Tomatoes ha ufficilamente certificato Jujutsu Kaisen 0.

Il film riporta un punteggio del 98% con la critica e una valutazione del 98% con il pubblico (con oltre 2.500 recensioni catalogate finora).

Anche l’account Twitter ufficiale del franchise sta festeggiando! Dai un’occhiata qui sotto:

Jujutsu Kaisen 0 è un film dark fantasy d’animazione giapponese del 2021. Si basa sulla serie manga Jujutsu Kaisen 0, un prequel della serie manga Jujutsu Kaisen, entrambi creati da Gege Akutami.

Il film è diretto da Sunghoo Park e scritto da Hiroshi Seko, con le star Megumi Ogata, Kana Hanazawa, Mikako Komatsu, Kōki Uchiyama, Tomokazu Seki, Yuichi Nakamura e Takahiro Sakurai.

Il film, prodotto da MAPPA e distribuito da Toho. Viene presentato in anteprima nelle sale in Giappone nel dicembre 2021.

Segue Yuta Okkotsu, un giovane studente che diventa uno stregone. Cerca di controllare lo spirito maledetto della sua amica d’infanzia Rika Orimoto al Jujutsu High insieme ad altri abili compagni.

Oltre alla storia incentrata su Yuta e sui suoi amici, lo staff ha deciso di espandere la narrazione del manga originale aggiungendo nuove scene. Queste sono incentrate sul loro mentore Satoru Gojo e sul suo vecchio amico e nemico Suguru Geto.