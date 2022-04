Jujutsu Kaisen: Gege Akutami disegna una sfilza di nuovi sketch

Jujutsu Kaisen è diventato uno dei più grandi franchise shonen del suo genere grazie al suo adattamento anime.

La serie manga continua a seguire le vicende dei protagonisti stregoni e Akutami ha condiviso alcuni nuovi schizzi. Questi offrono ai fan nuove interpretazioni su vecchi e nuovi personaggi che popolano questo mondo di maledizioni e su coloro che continuano a combatterli.

L’account Twitter KaiKaiKitan ha colto l’occasione per condividere questi nuovi schizzi del creatore Gege Akutami, visibili di seguito:

Jujutsu Kaisen characters sketches by Akutami-sensei pic.twitter.com/OXGsgu55oQ — shiro (@kaikaikitan) April 3, 2022

La storia del manga continua a raccontare le vicende di Yuji e dei suoi amici nell’arco del Culling Game. Al momento gli appassionati sono sorpresi di non vedere uno dei personaggi preferiti della serie, Gojo, dopo essere stato imprigionato in un’atmosfera spirituale.

Ricordiamo che Akutami ha affermato in passato che la serie potrebbe concludersi entro un anno o due.

La data di uscita della seconda stagione di Jujutsu Kaisen deve ancora essere rivelata, e dovrà adattare momenti importanti che sono presenti già nel manga. Sarà lo Studio MAPPA, la casa di animazione responsabile anche dell’ultima stagione de L’Attacco dei Giganti e della prossima serie Chainsaw Man, a occuparsi del franchise.

Nel frattempo gli appassionati aspettano con trepidazione il ritorno di Yuji Itadori e dei suoi amici.

Sebbene il film prequel seguisse un protagonista diverso in Yuta Okkotsu, ciò non gli ha impedito di diventare uno dei film anime più redditizi di tutti i tempi, anche se alla fine non è stato in grado di detronizzare l’attuale campione in Demon Slayer: Mugen Train.

Jujutsu Kaisen: il manga

Si tratta di un manga scritto e disegnato da Gege Akutami, pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha a partire dal 5 marzo 2018.

I singoli capitoli vengono poi raccolti e pubblicati in volumi tankōbon. A luglio 2019, Planet Manga ne ha annunciato la pubblicazione italiana, che è iniziata nell’ottobre 2019. Un adattamento anime di 24 episodi realizzato da MAPPA è stato trasmesso in Giappone dal 3 ottobre 2020 al 27 marzo 2021, e pubblicato su Crunchyroll per lo streaming al di fuori dell’Asia.