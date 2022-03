Jujutsu Kaisen: Gege Akutami si rivolge ai fan sull’improvvisa interruzione

Il creatore della serie di Jujutsu Kaisen ai rivolge ai fan circa l’improvvisa interruzione del manga con un nuovo aggiornamento insieme al rilascio dell’ultimo capitolo!

Si temeva che fosse il tipo di ritardo improvviso che il creatore della serie aveva affrontato prima, che era durata per oltre un mese.

Gege Akutami è però tornato con il capitolo 178 presente nell’ultimo numero di Shonen Jump in Giappone. Insieme a questo c’è stata la spiegazione di Akutami e le scuse ai fan per il ritardo.

Akutami ha dichiarato quanto segue:

“Mi dispiace così tanto per la settimana scorsa. Lavorerò in modo più efficiente. E ora sono stato colpito dalla febbre da fieno“.

Proprio come la precedente interruzione, tutti gli appassionati sperano più che la salute di Akutami sia tornata a un livello gestibile piuttosto che forzare nuovi capitoli della serie.

Come con qualsiasi serie, sarebbe preferibile che ogni creatore si prendesse cura di se stesso prima di peggiorare la propria salute solo per assicurare un ritmo costante al manga.

Sembra che potrebbe non essere il caso qui, poiché Akutami ammette di avere la febbre da fieno, ma incrocia le dita sperando che la salute rimanga in buono stato mentre le settimane e i mesi continuano.

Si tratta di un manga scritto e disegnato da Gege Akutami, pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha a partire dal 5 marzo 2018. I singoli capitoli vengono poi raccolti e pubblicati in volumi tankōbon. A luglio 2019, Planet Manga ne ha annunciato la pubblicazione italiana, che è iniziata nell’ottobre 2019.

Di seguito la sinossi del manga:

Itadori Yūji è uno studente all’apparenza normale, che di normale non ha nulla, che frequenta il Club dell’Occulto. I suoi compagni si troveranno nei guai dopo aver trovato il dito mummificato di Ryomen Sukuna, la più feroce divinità demoniaca, e per salvarli così da diventare più forte sarà costretto a ingoiarlo. Yūji diventa tutt’uno con il demone e sotto la guida del più potente degli stregoni, Satoru Gojō, entra nell’Istituto di Arti Occulte di Tokyo, un’organizzazione che combatte le Maledizioni; il suo destino è già scritto: dovrà cercare tutte le 20 dita di Sukuna, ingerirle per poi essere ucciso, così da porre fine una volta per tutte alla minaccia che alberga dentro di lui.