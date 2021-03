Gege Akutami, creatore del manga di Jujutsu Kaisen, ha rivelato qual è il suo combattimento preferito fino ad ora.

Jujutsu Kaisen – Panda vs Mechamaru

L’anime di Jujutsu Kaisen sta decisamente facendo faville, arrivando primo agli Anime Awards di Crunchyroll e conquistando il maggior numero di premi di qualsiasi serie quest’anno, incluso il premio per il miglior antagonista e la migliore sigla finale.

Senza contare poi il manga, il cui ultimo volume pubblicato ha avuto un successo incredibile con una tiratura di ben un milione e mezzo di copie. Un record stupefacente poiché questa è la prima volta che uno qualsiasi dei volumi del manga ha avuto una tiratura iniziale di oltre un milione di copie.

Un successo meritato per questa serie composta da un cast eccellente e da combattimenti incredibili. Ora, Gege Akutami ha voluto esprimere la propria opinione al riguardo scegliendo il suo combattimento preferito fino a questo punto della storia.

In una recente intervista con il programma Mando Kobayashi di Fuji TV, per celebrare la vittoria di Jujutsu Kaisen agli Anime Awards di Crunchyroll, Gege Akutami ha raccontato molte cose riguardanti il passato e il futuro della serie e, quando gli è stato poi chiesto quali fossero i suoi combattimenti preferiti nella serie, l’autore ha scelto il combattimento tra Panda e Mechamaru durante lo scontro tra le due scuole di Tokyo e Kyoto.

Panda contro Mechamaru è stato uno dei combattimenti avvenuti nella seconda parte della prima stagione dell’anime. Per quanto riguarda il motivo per cui è stato scelto dal creatore, Akutami ha spiegato che si tratta di un combattimento con un chiaro vincitore e un perdente. Questo è particolarmente degno di nota considerando quanto “disordinati” possano essere i combattimenti nella serie.

Uno dei punti di forza di Jujutsu Kaisen è il fatto che Akutami è in grado di scambiare i personaggi tra un combattimento e l’altro abbastanza facilmente. Questo ha reso possibile la messa in scena di vari tipi di combattimenti interessanti e ce ne sono parecchi in cui più combattenti affrontano altri gruppi contemporaneamente.

Quindi non è così strano vedere che un combattimento “semplice” come quello tra Panda e Mechamaru si distingua per questo motivo. È anche un combattimento che spicca nell’anime perché ha mostrato le varie abilità di Panda, fatto che sicuramente è stato di grande vantaggio.

