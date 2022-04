Black Clover: Planet Manga annunicia la light novel in Italia

Come riporta direttamente la pagina facebook ufficiale, Planet Manga annuncia in Italia la light novel di Black Clover. Si tratta della terza light novel che si intitola “Black Clover – il libro di Yuno“.

Di seguito è possibile vedere l’annuncio riportato da Planet Manga:

Black Clover – il libro di Yuno è un romanzo scritto da Johnny Onda e le Illustrazioni sono realizzate da Yuuki Tabata. La storia del romanzo si concentra su Yuno, nome che troviamo nel titolo, il rivale di lunga data di Asta. Un racconto che approfondisce la quotidianità e le battaglie del talentuoso giovane mago dell’Alba Dorata, amato dal mana e dallo spirito del vento. I legami e la determinazione di Yuno verranno messi alla prova più volte, mentre la pace del Regno di Clover è minacciata da un oggetto magico proibito, il pericolosissimo “Peccato Originale”.

Il romanzo succitato si può acquistare in tutte le fumetterie italiane oppure direttamente sul sito di Planet Manga al prezzo di 12,25€, cliccando qui. Segnaliamo anche la possibilità di acquistarlo su amazon seguendo questo link.

Black Clover: il manga

Il terzo romanzo fa parte dell’universo del manga creato da Yûki Tabata e pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump della Shūeisha a partire dal 16 febbraio 2015. In Italia il manga è stato pubblicato da Planet Manga.