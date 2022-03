Black Clover: il nuovo film avrà una storia originale?

Black Clover è ora in lavorazione su un nuovo film, ma la grande domanda è se avrà davvero una storia originale per l’anime!

La serie TV si è conclusa nella primavera dello scorso anno con 170 episodi, ma i nuovi capitoli del manga continuano con nuovi capitoli fino ad oggi.

Gran parte della produzione del nuovo film di Black Clover è stata avvolta nel mistero. Il titolo ufficiale del progetto deve ancora essere rivelato. Un vero e proprio staff di produzione deve ancora essere confermato.

Yuki Tabata fungerà da supervisore capo e fornisce i design dei personaggi, ma sfortunatamente, non ci sono dettagli sulla storia.

Questo è ciò che lo rende così curioso.

Il trailer speciale rilasciato per il 7° anniversario di Black Clover presenta alcuni nuovissimi filmati animati non visti nella serie TV.

Possiamo vedere Yami, Yuno e Asta in azione. Se in qualche modo questo è una scena del film, e non solo un’animazione speciale che celebra la serie, significa che questo nuovo progetto avrà luogo molto prima della fine dell’anime TV.

L’anime si è concluso con un grande cliffhanger, seguito negli ultimi capitoli del manga mettendo in moto alcuni ritmi della storia.

Yami è stata catturata dal nemico, Asta si sta allenando per sbloccare un nuovo potere e ciascuno degli altri personaggi riceve potenziamenti per la grande battaglia a venire.

La serie TV si conclude con la promessa di un periodo di allenamento di due giorni prima del combattimento con il Regno di Spade.

Questo potrebbe non lasciare abbastanza spazio per una nuova storia.

Il film potrebbe provare ad adattare l’arco narrativo del manga Spade Kingdom Raid. Tuttavia è già andato avanti così a lungo che potrebbe essere da sola una stagione anime completa.

Potrebbe essere troppo cercare di infilarsi in una sorta di film, quindi una storia originale sarebbe una scelta intelligente per il suo debutto cinematografico.

Black Clover: il manga

Si tratta di un manga scritto e disegnato da Yūki Tabata e pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump della Shūeisha a partire dal 16 febbraio 2015 dopo che un iniziale one-shot della serie aveva visto la sua pubblicazione nel novembre del 2014.