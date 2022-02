Black Clover: ecco le prime Funko Pop della serie alla fiera Funko

La serie anime di Black Clover si è conclusa lo scorso anno, con grande sgomento dei suoi fan.

Tuttavia, le avventure di Asta e Yuno sono tutt’altro che finite. Per cominciare, il manga sta ancora andando forte su Weekly Shonen Jump e un film è in lavorazione.

Per finire, Black Clover ha appena ricevuto i suoi tanto attesi Funko Pops come parte del grande evento Funko Fair per il 2022!

Di seguito ecco il poster che introduce le Pop figures del manga:

La prima ondata delle Funko Pops della serie include Asta, Yuno e Noelle nella lineup comune – nessuna sorpresa in quanto protagonisti della serie.

Tuttavia, l’inclusione del mago del fulmine Luck Voltia Pop è particolarmente eccitante in quanto la figura è un’esclusiva anime.

L’esclusivo Pop standard presenta Luck Voltia che scatena una tempesta magica dal suo grimorio, ma c’è anche una versione Chase che presenta artigli di tuono che si illuminano al buio.

Oltre alle Funko Pop di Black Clover , l’onda include anche i portachiavi Pop di Asta e Noelle.

Si può preordinare l’intera ondata, inclusa l’esclusiva Luck Voltia dell’anime AAA, su Entertainment Earth ora.

Come riportato, l’ondata di Black Clover è stata rilasciata nell’evento Funko Fair 2022, che va dal 15 febbraio al 18 febbraio.

Black Clover: il manga

Yuki Tabata ha creato per la prima volta Black Clover per la rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nel 2015.

La popolare serie segue due giovani ragazzi di nome Asta e Yuno che stanno crescendo in un mondo in cui la magia è tutto.

Asta, sfortunatamente, sembra essere nato senza poteri magici mentre Yuno è un giovane prodigio i cui poteri magici rivaleggiano con quelli dei più forti utilizzatori di magia nel Regno di Trifoglio, i Magic Knights.

I due ragazzi ora si sforzano di diventare il mago più forte del Regno dei Trifogli, Il Re Mago.