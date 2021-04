Nel nuovo capitolo del manga di Black Clover Asta fa ancora una volta sfoggio dei suoi incredibili poteri, dimostrando più che mai di avere la stoffa per diventare il prossimo Re Magico.

ATTENZIONE! L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER DEL CAPITOLO 290 DI BLACK CLOVER!

Come ben sappiamo Asta e Liebe sono ormai in perfetta sincronia, il che permette a entrambi di usare al meglio i loro poteri.

I combattimenti contro i demoni del mondo sotterraneo continuano nel capitolo 290 che ci mostra la fine di un’epica battaglia in cui Asta e Liebe dimostrano quanto ciascuna delle loro abilità demoniache sia migliorata con la loro nuova forma della Devil Union.

Nel capitolo precedente i gemelli demoni Naamah e Lilith si erano uniti, accrescendo così il loro terribile potere. Ora sono pronti a scagliare contro il Regno di Spade il loro pericoloso attacco, chiamato Sole Gelido. Magna e Zora sembrano ancora osservare la scena, impossibilitati a intervenire, mentre Asta cerca di agire il più rapidamente possibile, consapevole che il tempo rimanente prima dello scioglimento della Devil Union Mode con Liebe è di soli due minuti.

Asta tira fuori la sua seconda spada, l’Abitante dei Demoni, e decide di attaccare il Diavolo. La spada è in grado di incanalare l’energia e spararla fuori come un proiettile. Asta quindi manda diversi colpi di spada nella palla di fuoco gigante. Non solo riesce a tagliare la palla di fuoco con grande facilità, ma è in grado anche a cogliere Lilith completamente di sorpresa.

Nonostante siano diavoli supremi, Naamah e Lilith non possono opporsi al potere di Asta, il che li confonde. Allora Liebe dice loro che quello che provano in questo momento è “paura”, un sentimento che i diavoli non hanno mai sperimentato prima.

Alla fine del capitolo, vediamo Asta e Liebe celebrare la loro vittoria.

