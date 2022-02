Black Clover: confermata la prossima pausa del manga

È stata confermata la prossima pausa di Black Clover, uno dei più grandi franchise di anime in corso su Weekly Shonen Jump.

Sebbene l’anime sia stato interrotto per ora, il manga del mangaka Yuki Tabata continua a raccontare la storia di Asta e del suo viaggio per diventare il prossimo Re Mago.

Sfortunatamente, sembra che la serie che si attiene a un programma di rilascio settimanale, proprio come My Hero Academia, One Piece e altri manga all’interno di Shonen Jump, prenderà una breve pausa. Questo significa che i fan dovranno aspettare una settimana il mese prossimo per motivi che sono ancora sconosciuti.

L’account Twitter WSJ_Manga ha condiviso la notizia che Black Clover non sarebbe apparso nel Weekly Shonen Jump della prossima settimana, ma sarebbe tornato al suo programma regolare nel numero successivo. Per molti manga è comune attenersi a un programma settimanale per consentire al creatore di prendersi una pausa.

Black Clover will be on break next week in Weekly Shonen Jump Issue #13. Series will resume in Issue #14 as scheduled. — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) February 16, 2022

Anche se la serie anime tratta dal manga potrebbe essere giunta al termine, il franchise di Shonen ha promesso ai fan un nuovo film. I dettagli sul film in uscita sono pochi e lontani tra loro, con un titolo o una data di uscita che devono ancora essere rivelati.

Black Clover: il manga

Gli eventi di Black Clover vedono Asta e i suoi amici alle prese con i diavoli all’interno dell’Arco del Regno di Spade, in cui il Diavolo Supremo si è rivelato essere Lucifero.

La storia costruisce questo nemico onnipotente, il re dei diavoli, dotato di una certa compagnia; il che significa sicuramente guai per l’aspirante re dei maghi.

Black Clover continua a raccontare storie che esplorano il mondo soprannaturale creato da Yuki Tabata e considerato una delle più grandi serie di Shonen in corso oggi.