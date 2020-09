Black Clover, pausa per il manga di Yuki Tabata

In Italia la serie fantasy di Yuki Tabata esce per Planet Manga.

Il numero 42 di Weekly Shonen Jump informa i lettori che la serie manga Black Clover di Yuki Tabata sarà assente sul numero 43 della rivista.

Le vicende fantasy di Asta e Yuno torneranno regolarmente sul numero 44 del settimanale di manga per ragazzi edito da Shueisha.

In Giappone Black Clover è in corso di serializzazione sulle pagine di Weekly Shonen Jump dal 16 Febbraio 2015 e la serie conta al momento 25 volumi.

Il volume 26 arriverà sugli scaffali delle librerie del Giappone il 2 Ottobre prossimo.

Una serie animata ha debuttato sulle reti tv giapponesi il 3 Ottobre 2017 ed è ancora in onda. La dirige Tatsuya Yoshihara presso lo studio Pierrot (Bleach, Tokyo Ghoul).

Ha ispirato anche videogiochi, light novel e manga spin-off; potrebbe dare origine anche a un live action prodotto da Sony Pictures.

In Italia il manga esce per Planet Manga; lo stesso editore sta pubblicando anche lo spin-off Quarte Knights, basato sul videogioco per PlayStation 4.

La serie animata è in corso di diffusione in simulcast su Crunchyroll:

In un mondo permeato di magia, due neonati, Asta e Yuno, vengono abbandonati sugli scalini di una chiesa. Yuno possiede un potere magico straordinario, mentre Asta è l’unica persona al mondo senza alcun talento magico.

A quindici anni, sostengono la prova che li porterà a ricevere il loro grimorio, un libro di magia che serve ad amplificare i poteri del proprietario. Yuno ottiene un grimorio estremamente raro, ma a sorpresa anche Asta riceve un grimorio… particolare.

I due amici e rivali sono pronti a sfidarsi per diventare Imperatore Magico. Non arrendersi mai, questa è la vera magia!

