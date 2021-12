Black Clover: novità sul film al prossimo Jump Festa

Black Clover è al centro di una serie di progetti che potrebbero accrescere ulteriormente la sua notorietà. Il manga di Yuuki Tabata sta vivendo, quindi, una vera e propria età dell’oro destinata ad avere uno uno splendore tutto nuovo grazie anche a quelle che saranno le rivelazioni del Jump Festa.

Attraverso il suo profilo Twitter, il popolare fan-site Clover Kingdom (una delle fonti più attendibili sul manga) ha condiviso un dettaglio che farà la felicità dei fan della serie. Nello specifico, si tratta di un invito rivolto ai suoi follower affinché seguano gli sviluppi del predetto evento relativo alla realizzazione del film di Black Clover.

Pertanto, non resta altro da fare che attendere il 18 dicembre 2021 per saperne di più.

In Italia, il manga di Black Clover è pubblicato dalla divisione Planet Manga di Panini Comics. A seguire, la sinossi del primo volume estratta dal sito ufficiale dell’editore:

ASPIRAZIONI, RIVALITÀ, SFIDE A SUON DI INCANTESIMI Nato senza abilità magiche, deriso da tutti, il giovane protagonista di questo avvincente fantasy non intende piegarsi al destino e coltiva un sogno… In un mondo dove la magia è tutto, lui vuole diventare il più potente dei maghi!

Per quanto riguarda la visione dell’anime, è possibile utilizzare la piattaforma streaming Crunchyroll:

In un mondo permeato di magia, due neonati, Asta e Yuno, vengono abbandonati sugli scalini di una chiesa. Yuno possiede un potere magico straordinario, mentre Asta è l’unica persona al mondo senza alcun talento magico. A quindici anni, sostengono la prova che li porterà a ricevere il loro grimorio, un libro di magia che serve ad amplificare i poteri del proprietario. Yuno ottiene un grimorio estremamente raro, ma a sorpresa anche Asta riceve un grimorio… particolare. I due amici e rivali sono pronti a sfidarsi per diventare Imperatore Magico. Non arrendersi mai, questa è la vera magia!